Kış Olimpiyatlarında lider Norveç koltuğu bırakmıyor

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda 15. günün madalya sıralamasında Norveç, zirvedeki yerini korudu.
İtalya'daki oyunların 15. gününde madalya müsabakaları tamamlandı.
Günü 3 madalyayla tamamlayan Norveç, 18 altın, 11 gümüş ve 11 bronz olmak üzere 40 madalyayla zirvede kalmaya devam etti.
Oyunlarda 15. günün ardından madalya tablosunda ilk 10 sıra şu şekilde:
|Sıra
|Ülke
|Altın
|Gümüş
|Bronz
|Toplam
|1
|Norveç
|18
|11
|11
|40
|2
|ABD
|11
|12
|9
|32
|3
|Hollanda
|10
|7
|3
|20
|4
|İtalya
|10
|6
|14
|30
|5
|Fransa
|8
|9
|6
|23
|6
|Almanya
|7
|9
|8
|24
|7
|İsviçre
|6
|8
|6
|20
|8
|İsveç
|6
|6
|4
|16
|9
|Avusturya
|5
|8
|5
|18
|10
|Japonya
|5
|7
|12
|24