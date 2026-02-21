İstanbulspor: '60'dan sonra yorulacaklarını biliyorduk'

İstanbulspor Teknik Sorumlusu İlyas Öztürk, Boluspor'u 1-0 yendikleri maç sonrası takımın başına geldiklerinden günden itibaren her rakibe göre farklı bir oyun felsefesi hazırladıklarını söyledi.



Zaman zaman saha içi ve defansif duruşlarını da rakiplerin konumlamasına göre yaptıklarını anlatan Öztürk, "Maçı kazandık. Sonradan oyuna aldığımız oyuncular normal ilk 11 oyuncularımızdı. Biz rakibin 60'tan sonra yorulacağını bildiğimiz için onları 60'tan sonra oyuna alıp ve golü bulup maçı kazandık." ifadelerini kullandı.



Öztürk, galip geldikleri için mutlu olduklarını aktararak, "Oyuncularımızı kutluyoruz. Bundan sonraki süreçte de Iğdır maçına hazırlığımızı sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.



