21 Şubat
Konyaspor-Galatasaray
2-0
21 Şubat
Eyüpspor-Gençlerbirliği
1-0
21 Şubat
M.City-Newcastle
2-1
21 Şubat
Toulouse-Paris FC
1-1
21 Şubat
Lens-AS Monaco
2-3
21 Şubat
Cagliari-Lazio
0-0
21 Şubat
Lecce-Inter
0-2
21 Şubat
Juventus-Como
0-2
21 Şubat
Atletico Madrid-Espanyol
4-2
21 Şubat
Osasuna-Real Madrid
2-1
21 Şubat
Real Betis-Rayo Vallecano
1-1
21 Şubat
Real Sociedad-Real Oviedo
3-3
21 Şubat
Chelsea-Burnley
1-1
21 Şubat
West Ham United-Bournemouth
0-0
21 Şubat
Alanyaspor-Başakşehir
1-2
21 Şubat
Brentford-Brighton
0-2
21 Şubat
Aston Villa-Leeds United
1-1
21 Şubat
RB Leipzig-B. Dortmund
2-2
21 Şubat
Wolfsburg-Augsburg
2-3
21 Şubat
Union Berlin-Leverkusen
1-0
21 Şubat
FC Köln-Hoffenheim
2-2
21 Şubat
Bayern Munih-E. Frankfurt
3-2
21 Şubat
Boluspor-İstanbulspor
0-1
21 Şubat
Iğdır FK-Esenler Erokspor
0-3
21 Şubat
PSG-Metz
3-0

İlhan Palut: "Ofsayt pozisyonu kırılma anıydı"

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Galatasaray galibiyeti sonrası konuştu.

21 Şubat 2026 22:41
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Galatasaray maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

"KONSANTRE OLURSANIZ..."

Galibiyeti değerlendiren İlhan Palut "Galatasaray'ın zaten potansiyelli oyuncuları var, Okan Hoca ikinci yarıda hamleler de yaptı. Galatasaray'dan çok bizim ne yapacağımız önemliydi. Takımımda bir durgunluk vardı, oyun iştahı göremediğim anlar vardı. Gördüğüm maçlarda da 90 dakikaya yayılamıyordu. Oyun konsantrasyonu, ikili mücadele iştahı, dönem dönem cesurca oynama önemliydi. Skordan bağımsız olarak oyuncularım maç boyunca ne dediysek onu yapmaya çalıştılar. Hatalar oldu mu, tabii oldu ama takımlar bu haftalarda yeni bir oyun stiliyle oynamıyorlar. Her maça konsantre olanlar istediği sonucu alıyorlar. Takımımda tam da bunu gördüm." dedi.

"GALATASARAY'I YENDİK DİYE KUTLAMAYI GÜNLERE YAYARSAK..."

Kritik bir durumda olduklarını söyleyen İlhan Palut "Galatasaray'dan da öte, 3 puana ihtiyacımız çok vardı. Galip gelememe baskısı vardı, tesislerde camiada sonuna kadar hissediliyordu ve bize de yansıyordu. Oyuncularımın karşısında bunu dillendirmedim. Her maça yeni bir şans olarak baktık. Hala çok fazla puana ihtiyacımız vardı. Bugünkü galibiyet, oyuncuların özgüvenini yerine getirecekse son değerli. Galatasaray'ı yendik diye kutlamasını günlere yayarsak yeniden bir final bir final diye sezon sonuna kadar gideriz." açıklamasını yaptı.

"GALATASARAY'A BAŞARILAR"

Galatasaray ile ilgili sözlerine devam eden İlhan Palut "Mücadele önemliydi, 3 puan önemliydi. Galatasaray çok iyi bir rakip. Çok puana ihtiyacımız var. Her maç en az bu kadar mücadele etmeliyiz. Galatasaray, Juventus'a karşı çok iyi oynadı. Onlara rövanşta canı gönülden başarılar." ifadelerini kullandı.

"İÇİMİZDE KÜÇÜK BİR HUZUR VE MUTLULUK VAR"

Ayrıca İlhan Palut "Konya'yı seviyorum. Bunu dürüstçe söylüyorum. Tesis yeni, yönetim kurulu ve başkan yeni. Yepyeni bir takım. Aslında önümüze çıkan bir puan durumu var. Şöyle bir algı oluştu; İlhan Hoca gelecek, eli değecek ve o bir şeyler yapacak durumu var şehirde. Tabii ki biz elimizden geleni yapacağız ama bu ekstra bir sorumluluk verdi. Geldiğimden günden beri çok sorumluluk hissediyorum. Antrenman yaptıkça... Bu hafta ilk kez dolu dolu çalıştık takımla. Ben yavaş yavaş oyuncularımdan neler alabileceğimi anlıyorum. Oyuncularım benim ne istediğimi anlıyorlar yavaş yavaş. Güzel bir galibiyet oldu. Ayağımız yere sağlam basmalı. İçimizde küçük bir huzur ve mutluluk var." dedi.

"OFSAYT POZİSYONU KIRILMA ANIYDI"

Basın toplantısında ise İlhan Palut, "İlk yarı savunma kısmını bence iyi yaparken, ofansta istediğimiz etkinlik yoktu. İkinci yarı daha geniş alanlar oluşmaya başladı. Galatasaray'ı dengesiz yakaladığımız anlar oldu. Bence ofsayt pozisyonu bir kırılma anıydı. Çünkü çok önemli bir taktik riskinde oynuyorsunuz. Oradaki bir kırılmada planlarınızı değiştirmek zorunda kalacaksınız. Ben oyuncularımın performansından gerçekten memnunum. Galibiyet çok önemli ama olmasaydı da bir şey diyemezdim. Ama Alanya'daki maç için çok şeyler söyleyebilirim. Çocuklar bugün mücadele ettiler, savaştılar. En çok sevindiren şeylerden bir tanesi de çok şükür ki bunun karşılığını aldılar. Galatasaray'dan da öte 3 puan çok önemliydi. Hiç dillendirmedim bugüne kadar ama işte benim de dahil olduğum galip gelememe serisi gerçekten camianın ve oyuncuların üzerinde bir baskı oluşturuyordu. Belli etmesem de gerçekten ben de düşünmüyor değildim. Puan durumu anlamında da puan ve puanlara çok ihtiyacımız var. Her puana ihtiyacımız olan bir görüntüdeyiz. Her şeyden önce 3 puan çok önemli oldu. Evet güçlü bir rakibi yenmek bize özgüven getirecek. Ayaklarımızı yere daha sağlam bastıracaksa önemli. Ama bunun kutlamasını sürdürüp bir rahatlama devresine gireceksek de buna çok dikkat etmemiz gerekir" diye konuştu.  

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
