21 Şubat
Konyaspor-Galatasaray
2-0
21 Şubat
Eyüpspor-Gençlerbirliği
1-0
21 Şubat
M.City-Newcastle
2-157'
21 Şubat
Toulouse-Paris FC
1-1
21 Şubat
Lens-AS Monaco
2-3
21 Şubat
Cagliari-Lazio
0-076'
21 Şubat
Lecce-Inter
0-2
21 Şubat
Juventus-Como
0-2
21 Şubat
Atletico Madrid-Espanyol
2-155'
21 Şubat
Osasuna-Real Madrid
2-1
21 Şubat
Real Betis-Rayo Vallecano
1-1
21 Şubat
Real Sociedad-Real Oviedo
3-3
21 Şubat
Chelsea-Burnley
1-1
21 Şubat
West Ham United-Bournemouth
0-0
21 Şubat
Alanyaspor-Başakşehir
1-2
21 Şubat
Brentford-Brighton
0-2
21 Şubat
Aston Villa-Leeds United
1-1
21 Şubat
RB Leipzig-B. Dortmund
2-2
21 Şubat
Wolfsburg-Augsburg
2-3
21 Şubat
Union Berlin-Leverkusen
1-0
21 Şubat
FC Köln-Hoffenheim
2-2
21 Şubat
Bayern Munih-E. Frankfurt
3-2
21 Şubat
Boluspor-İstanbulspor
0-1
21 Şubat
Iğdır FK-Esenler Erokspor
0-3
21 Şubat
PSG-Metz
2-050'

Türkiye, Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda 14 madalya kazandı

Türkiye, Belgrad'da düzenlenen Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda 14 madalya kazanarak takım halinde şampiyon oldu.

21 Şubat 2026 23:12
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Türkiye, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirilen Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda 38 sporcuyla mücadele etti. Organizasyonda 4 altın, 4 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 14 madalya kazanan Türkiye, Bulgaristan ve Hırvatistan'ı geride bırakarak takım sıralamasında ilk sırada yer aldı.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, Belgrad'da elde edilen takım şampiyonluğunun Türk atletizminin doğru yolda olduğunun göstergesi olduğunu belirterek, "Belgrad'da 14 madalya kazanarak takım halinde elde ettiğimiz Balkan Şampiyonluğu, Türk atletizminin doğru yolda olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır. Bu önemli başarıda emeği geçen tüm sporcularımızı ve teknik ekibimizi kutluyor, başarılarımızın artarak devam etmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Yarışta madalya alan milli sporcular ise şu şekilde belirlendi:

ALTIN MADALYA

4x400m Erkek Bayrak Takımı (İlyas Çanakçı, İhsan Selçuk, Eren Keser, Kubilay Ençü) – 3:11,27

Eda Nur Tulum – 400m – 54,17

Sümeyye Erol – 3000m – 9:30,10

Emel Dereli – Gülle Atma – 17,07m

GÜMÜŞ MADALYA

Ömer Faruk Bozdağ – 800m – 1:49,48

Necati Er – Üç Adım Atlama – 16,53m

Mikdat Sevler – 60m Engel – 7,79

Yasemin Zehra Börekçi – Uzun Atlama – 6,48m

BRONZ MADALYA

4x400m Kadın Bayrak Takımı (Elif Polat, Zeynep Özkara, Elif Ilgaz, Eda Nur Tulum) – 3:42,32

Ertan Özkan – 60m – 6,61

Kıyasettin Kara – 3000m – 8:20,86

Elif Polat – 400m – 54,60

Derya Kunur – 1500m – 4:25,88

Demet Parlak – Sırıkla Atlama – 4,05m

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.