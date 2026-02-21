21 Şubat
Konyaspor-Galatasaray
20:00
21 Şubat
Eyüpspor-Gençlerbirliği
1-0
21 Şubat
M.City-Newcastle
23:00
21 Şubat
Toulouse-Paris FC
21:00
21 Şubat
Lens-AS Monaco
1-028'
21 Şubat
Cagliari-Lazio
22:45
21 Şubat
Lecce-Inter
20:00
21 Şubat
Juventus-Como
0-2
21 Şubat
Atletico Madrid-Espanyol
23:00
21 Şubat
Osasuna-Real Madrid
20:30
21 Şubat
Real Betis-Rayo Vallecano
1-151'
21 Şubat
Real Sociedad-Real Oviedo
3-3
21 Şubat
Chelsea-Burnley
1-070'
21 Şubat
West Ham United-Bournemouth
20:30
21 Şubat
Alanyaspor-Başakşehir
1-2
21 Şubat
Brentford-Brighton
0-264'
21 Şubat
Aston Villa-Leeds United
0-168'
21 Şubat
RB Leipzig-B. Dortmund
20:30
21 Şubat
Wolfsburg-Augsburg
2-3
21 Şubat
Union Berlin-Leverkusen
1-0
21 Şubat
FC Köln-Hoffenheim
2-2
21 Şubat
Bayern Munih-E. Frankfurt
3-290'
21 Şubat
Boluspor-İstanbulspor
0-1
21 Şubat
Iğdır FK-Esenler Erokspor
0-3
21 Şubat
PSG-Metz
23:05

Juventus komadan çıkamıyor!

Juventus, Como'ya evinde 2-0 mağlup oldu ve son 5 maçta 4. yenilgisini aldı.

calendar 21 Şubat 2026 18:33 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2026 19:00
Juventus komadan çıkamıyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



İtalya Serie A'nın 26. haftasında Juventus ile Como karşı karşıya geldi. Allianz Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Como 2-0'lık skorla kazandı.

Como'ya galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Mergim Vojvoda ve 61. dakikada Martin Caqueret kaydetti.

KENAN ÇARE OLAMADI

Juventus'ta Kenan Yıldız maça ilk 11'de başladı ve 83 dakika sahada kaldı.

Kenan Yıldız, oyundan çıktıktan sonra teknik direktörü Luciano Spalletti ile bir tartışma yaşadı.



COMO, BÜYÜK YILDIZI OLMADAN KAZANDI

Kazanan Como'da takımın yıldızları Nico Paz kart cezası ve Alassane Diao ise sakatlığı nedeniyle forma giymedi. Alvaro Morata ise yedek kulübesinde bekledi ve 86. dakikada oyuna dahil oldu.

Fenerbahçe'nin Como'ya kiraladığı stoper Diego Carlos ise 74. dakikada oyuna dahil oldu.

SON 5 RESMİ MAÇTA 4. YENİLGİ

Oynadığı son 5 resmi maçı kazanamayan ve 4'ünden mağlup ayrılan Juventus, ligde 46 puanda kaldı.

3 hafta aradan sonra kazanan Como ise puanını 45'e yükseltti ve ilk 4 yarışındaki iddiasını sürdürdü.

JUVE'NİN ZOR FİKSTÜRÜ DEVAM EDİYOR

Juventus, çarşamba akşamı Galatasaray'ı ağırladıktan sonra ligde Roma deplasmanına gidecek.

Como ise evinde Lecce'yi ağırlayacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
13 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
14 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
15 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
16 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
