İtalya Serie A'nın 26. haftasında Juventus ile Como karşı karşıya geldi. Allianz Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Como 2-0'lık skorla kazandı.Como'ya galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Mergim Vojvoda ve 61. dakikada Martin Caqueret kaydetti.Juventus'ta Kenan Yıldız maça ilk 11'de başladı ve 83 dakika sahada kaldı.Kenan Yıldız, oyundan çıktıktan sonra teknik direktörü Luciano Spalletti ile bir tartışma yaşadı.Kazanan Como'da takımın yıldızları Nico Paz kart cezası ve Alassane Diao ise sakatlığı nedeniyle forma giymedi. Alvaro Morata ise yedek kulübesinde bekledi ve 86. dakikada oyuna dahil oldu.Fenerbahçe'nin Como'ya kiraladığı stoper Diego Carlos ise 74. dakikada oyuna dahil oldu.Oynadığı son 5 resmi maçı kazanamayan ve 4'ünden mağlup ayrılan Juventus, ligde 46 puanda kaldı.3 hafta aradan sonra kazanan Como ise puanını 45'e yükseltti ve ilk 4 yarışındaki iddiasını sürdürdü.Juventus, çarşamba akşamı Galatasaray'ı ağırladıktan sonra ligde Roma deplasmanına gidecek.Como ise evinde Lecce'yi ağırlayacak.