Vasquez'in ilk maçı belli oldu!

Siyah-beyazlı kulüp, Roma'dan satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna kattığı Vásquez'in sağlık kontrollerini ve takıma adaptasyon sürecini tamamlaması sonrası ilk kez forma giyeceği tarihi açıkladı.



Ersin Destanoğlu'nun yükselen form grafiği ile kulübeye hapis olan Vasquez, ilk maçını bekliyor.



İLK MAÇI TÜRKİYE KUPASI





Beşiktaş yönetimi ve teknik ekip, Vásquez'in 4 Mart 2026'da Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Çaykur Rizespor karşılaşmasında siyah-beyazlı formayla ilk resmi maçına çıkmasını bekliyor.





Transfer sürecinde İstanbul'a gelmesi ve takım içindeki uyumunu artırması için bir süre hazırlık yapan Kolombiyalı file bekçisi, lig maçlarında henüz forma giymedi ancak kupada şans bulacağı kaydedildi.





Bu gelişmeyle birlikte Beşiktaş'ta kaleci rekabeti de konuşuluyor; teknik direktörün Ersin Destanoğlu ile Vasquez arasında tercihini zaman zaman değerlendireceği belirtiliyor.



