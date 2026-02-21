Sergen Yalçın'ın Göztepe planı: Oh

Trendyol Süper Ligin 23. haftasında Göztepe ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, bu maça özel bir plan hazırladı.
Tecrübeli teknik adam, Göztepe maçında da yenilmezlik serisini sürdürmek isterken, ön alanda ise daha hareketli bir takım görmek istiyor.
OH PLANI
Güney Koreli futbolcu, presin başlangıcını ve yönlendirmesini yapacak. Bunun yanı sıra, kanat oyuncuları ile birlikte Orkun Kökçü'ye de alan açmış olacak.
''YERİNİ KAYBETME''
İleri hatta oyunu maksimum şekilde elinde tutmak isteyen Sergen Yalçın, Oh'a özel isteklerde bulundu.
Tecrübeli çalıştırıcı, Oh'a asla ileideki yerini kaybetmemesini sık sık uyardığı belirtildi.
