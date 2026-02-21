Atila Gerin: 'Bu 3 puan kümede kalma yolunda çok kıymetli'

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 1-0 yenen ikas Eyüspor'da teknik direktör Atila Gerin, kümede kalmak için çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Atila Gerin, müsabakanın ardından Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ramazan ayında saat 13.30'da oynamanın zor olduğunu aktaran Gerin, şunları kaydetti:

"Bugün iki takımda da oruç tutan oyuncular vardı. Hepsini mücadelesinden dolayı kutluyorum. Maçın genelini kontrol ettik. Oyunun kontrolü bizdeydi. 3 puan bizim için çok önemliydi. İki maçtır kaybediyorduk. Yükselmemiz için bu galibiyet önemliydi. Oyuna da çok iyi başladık. Gol yemeden bir maç bitirdik. Bu da bizi mutlu etti. Maçlara hep mağlup başlıyorduk. Üçüncü bölgedeki üretkenliğimiz hariç, genel olarak oyuncularımın yaptıklarından memnunum. Bu 3 puan çok kıymetli. Kümede kalmak için savaşmaya devam edeceğiz."