Fenerbahçe'de Tedesco'ya kadro tepkisi

Fenerbahçe 'nin UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu Play-off ilk maçında Nottingham Forest'a 3-0 mağlup olması sonrası teknik direktör Domenico Tedesco eleştirilerin hedefi oldu.

Sarı-lacivertlilerin Kadıköy'de aldığı ağır yenilgi, özellikle kadro tercihleri üzerinden tartışılmaya başlandı.

Spor otoriteleri, Trabzon deplasmanında alınan 3-2'lik galibiyette kilit rol oynayan İsmail'in yedek soyundurulmasını ve yeni transfer Cherif'in ilk 11'de sahaya sürülmesini yenilginin temel nedenlerinden biri olarak gösterdi. Orta sahadaki direnç kaybı ve oyun dengesindeki bozulma, bu tercihlerin ardından daha belirgin hale geldi.

"AVRUPA'YI CİDDİYE ALMADI" YORUMLARI

Öte yandan Tedesco'nun, yaklaşık 591 milyon Euro'luk kadro değeriyle Avrupa Ligi'nin en pahalı takımı konumunda bulunan İngiliz ekibini yeterince ciddiye almadığı yönünde yorumlar yapıldı.

Kadrosunda 65 milyon Euro değer biçilen Morgan Gibbs-White ve 60 milyon Euro'luk Elliot Anderson gibi yıldızları barındıran Forest karşısında Fenerbahçe'nin oyun planı ve saha içi organizasyonu eleştiri topladı.

Sarı-lacivertlilerde gözler şimdi rövanş mücadelesine çevrilirken, Tedesco'nun hem kadro tercihleri hem de oyun stratejisi konusunda nasıl bir reaksiyon göstereceği merak konusu oldu.

Avrupa defterini kapatmamak isteyen Fenerbahçe'de teknik heyetin atacağı adımlar belirleyici olacak.