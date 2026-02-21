Çağlar Söyüncü için 'eski günler' beklentisi!

Fenerbahçe 'ye 29 Ocak 2024'te kiralık olarak katılan ve ardından bonservisi alınan Çağlar Söyüncü, sarı-lacivertli formayla çıktığı ilk günden bu yana geçmiş performansıyla kıyaslanıyor.

Tecrübeli stoper için özellikle Avrupa'daki başarılı dönemleri referans gösterilirken, "eski Çağlar" tartışması gündemdeki yerini koruyor.

FREIBURG VE LEICESTER GÜNLERİNİ ARIYOR

Almanya'da Freiburg ve İngiltere'de Leicester City formalarıyla sergilediği performansla dikkat çeken milli savunmacının, Fenerbahçe'de henüz o seviyeye ulaşamadığı yönünde eleştiriler yapılıyor. Taraftarlar ve spor kamuoyu, 29 yaşındaki oyuncunun ne zaman eski form grafiğine döneceğini sorguluyor.

Son olarak sonradan oyuna dahil olduğu Nottingham Forest karşılaşmasında da savunmadaki hataları nedeniyle eleştirilerin odağı haline gelen Çağlar Söyüncü, performansıyla beklentilerin altında kaldı.