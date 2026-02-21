21 Şubat
Konyaspor-Galatasaray
20:00
21 Şubat
Eyüpspor-Gençlerbirliği
1-0
21 Şubat
M.City-Newcastle
23:00
21 Şubat
Toulouse-Paris FC
21:00
21 Şubat
Lens-AS Monaco
19:00
21 Şubat
Cagliari-Lazio
22:45
21 Şubat
Lecce-Inter
20:00
21 Şubat
Juventus-Como
17:00
21 Şubat
Atletico Madrid-Espanyol
23:00
21 Şubat
Osasuna-Real Madrid
20:30
21 Şubat
Real Betis-Rayo Vallecano
18:15
21 Şubat
Real Sociedad-Real Oviedo
0-01'
21 Şubat
Chelsea-Burnley
18:00
21 Şubat
West Ham United-Bournemouth
20:30
21 Şubat
Alanyaspor-Başakşehir
0-02'
21 Şubat
Brentford-Brighton
18:00
21 Şubat
Aston Villa-Leeds United
18:00
21 Şubat
RB Leipzig-B. Dortmund
20:30
21 Şubat
Wolfsburg-Augsburg
17:30
21 Şubat
Union Berlin-Leverkusen
17:30
21 Şubat
FC Köln-Hoffenheim
17:30
21 Şubat
Bayern Munih-E. Frankfurt
17:30
21 Şubat
Boluspor-İstanbulspor
0-02'
21 Şubat
Iğdır FK-Esenler Erokspor
0-3
21 Şubat
PSG-Metz
23:05

Manuel Akanji'den geleceği hakkında açıklama

Manchester City'den Inter'e kiralanan Manuel Akanji, geleceği hakkında açıklamalar yaptı.

calendar 21 Şubat 2026 15:49
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Manuel Akanji, geleceğiyle ilgili yaptığı açıklamalarla transfer gündemini hareketlendirdi.
 
Sezon başında Manchester City'den kiralık olarak Inter'e katılan İsviçreli savunmacı, SRF'ye verdiği röportajda hem transfer sürecini hem de kariyer planlamasını samimi ifadelerle anlattı.
 
MANCHESTER CITY'DEN NEDEN AYRILDI?
 
Inter'e transferinin son anda netleştiğini belirten Akanji, başlangıçta zorlu bir uyum süreci yaşadığını dile getirdi.
 
Manchester City'de altı stoperin forma mücadelesi verdiğini hatırlatan tecrübeli oyuncu, yeterli süre bulamayınca menajeriyle birlikte alternatifleri değerlendirdiğini söyledi.
 
Bu sözler, ayrılık kararının duygusal değil, tamamen profesyonel bir tercih olduğunu ortaya koydu.
 
"BİRÇOK SORU İŞARETİ VAR"
 
Geleceği hakkında net konuşmaktan kaçınan Akanji, yaz dönemine işaret etti. "Birçok soru işareti var. Yazın ne olacak, başka bir kulübe mi gideceğim bilmiyorum. Ancak şu an tüm odağım Inter" diyen savunmacı, sezon sonu için kapıyı açık bıraktı.
 
İsviçreli futbolcu, modern futbola dair dikkat çeken bir değerlendirme de yaptı. Kulüplerin oyunculardan sadakat beklediğini ancak aynı yaklaşımı her zaman göstermediğini ifade eden Akanji, zaman zaman futbolcuların "bencil" olarak yorumlanan kararlar almak zorunda kaldığını vurguladı.
 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
13 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
14 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
15 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
16 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
