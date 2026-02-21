Manuel Akanji'den geleceği hakkında açıklama

Manuel Akanji, geleceğiyle ilgili yaptığı açıklamalarla transfer gündemini hareketlendirdi.

Sezon başında Manchester City'den kiralık olarak Inter'e katılan İsviçreli savunmacı, SRF'ye verdiği röportajda hem transfer sürecini hem de kariyer planlamasını samimi ifadelerle anlattı.

MANCHESTER CITY'DEN NEDEN AYRILDI?

Inter'e transferinin son anda netleştiğini belirten Akanji, başlangıçta zorlu bir uyum süreci yaşadığını dile getirdi.

Manchester City'de altı stoperin forma mücadelesi verdiğini hatırlatan tecrübeli oyuncu, yeterli süre bulamayınca menajeriyle birlikte alternatifleri değerlendirdiğini söyledi.

Bu sözler, ayrılık kararının duygusal değil, tamamen profesyonel bir tercih olduğunu ortaya koydu.

"BİRÇOK SORU İŞARETİ VAR"

Geleceği hakkında net konuşmaktan kaçınan Akanji, yaz dönemine işaret etti. "Birçok soru işareti var. Yazın ne olacak, başka bir kulübe mi gideceğim bilmiyorum. Ancak şu an tüm odağım Inter" diyen savunmacı, sezon sonu için kapıyı açık bıraktı.

İsviçreli futbolcu, modern futbola dair dikkat çeken bir değerlendirme de yaptı. Kulüplerin oyunculardan sadakat beklediğini ancak aynı yaklaşımı her zaman göstermediğini ifade eden Akanji, zaman zaman futbolcuların "bencil" olarak yorumlanan kararlar almak zorunda kaldığını vurguladı.