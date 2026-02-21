21 Şubat
Konyaspor-Galatasaray
20:00
21 Şubat
Eyüpspor-Gençlerbirliği
13:30
21 Şubat
M.City-Newcastle
23:00
21 Şubat
Toulouse-Paris FC
21:00
21 Şubat
Lens-AS Monaco
19:00
21 Şubat
Cagliari-Lazio
22:45
21 Şubat
Lecce-Inter
20:00
21 Şubat
Juventus-Como
17:00
21 Şubat
Atletico Madrid-Espanyol
23:00
21 Şubat
Osasuna-Real Madrid
20:30
21 Şubat
Real Betis-Rayo Vallecano
18:15
21 Şubat
Real Sociedad-Real Oviedo
16:00
21 Şubat
Chelsea-Burnley
18:00
21 Şubat
West Ham United-Bournemouth
20:30
21 Şubat
Alanyaspor-Başakşehir
16:00
21 Şubat
Brentford-Brighton
18:00
21 Şubat
Aston Villa-Leeds United
18:00
21 Şubat
RB Leipzig-B. Dortmund
20:30
21 Şubat
Wolfsburg-Augsburg
17:30
21 Şubat
Union Berlin-Leverkusen
17:30
21 Şubat
FC Köln-Hoffenheim
17:30
21 Şubat
Bayern Munih-E. Frankfurt
17:30
21 Şubat
Boluspor-İstanbulspor
16:00
21 Şubat
Iğdır FK-Esenler Erokspor
13:30
21 Şubat
PSG-Metz
23:05

Karşıyaka, tekrardan seri peşinde

Karşıyaka FK, İzmir Çoruhlu FK'yı yenerek tekrar 3. sıraya çıkmak istiyor.

calendar 21 Şubat 2026 12:24
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta geçen hafta İzmir Çoruhlu FK'yı taraftarı önünde yenerek puan tablosunda yeniden üçüncü sıraya tırmanan Karşıyaka 22 Şuabt günü ligde son sıradaki Nazillispor deplasmanında seri yakalamaya çalışacak.

Nazillispor'un Stadı çürük olduğu gerekçesiyle kapatıldığı için Pamukören Sahası'nda oynanacak maç saat 15.00'te başlayacak.

Karşıyaka'da savunmada ayak bileğinde yırtık meydana gelen Alpay ve cezası devam eden İlyas forma giyemeyecek.

Ensar'ın cezası biterken, hafta içinde U19 Milli Takımı'ndan dönerek İstanbul'da Fenerbahçe'ye haziran ayından itibaren geçerli 5 yıl imza atan Adem Yeşilyurt da kadroda olacak.

Deplasmanda 3 maçtır kazanamayan Karşıyaka hem hasrete son vermeye hem de sezonun ikinci yarısında ilk kez galibiyet serisi yakalamaya çalışacak. Bu maç öncesi Play-Off hattındaki yeşil-kırmızılı ekibin 44 puanı bulunuyor. Grupta galibiyetsiz 4 puanla dibe demir atan, gençlerle mücadele eden Nazillispor son 8 maçını kaybetti. Siyah-beyazlı ekibin kurtuluşu mucizelere bağlı durumda.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
13 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
