21 Şubat
Konyaspor-Galatasaray
2-0
21 Şubat
Eyüpspor-Gençlerbirliği
1-0
21 Şubat
M.City-Newcastle
2-157'
21 Şubat
Toulouse-Paris FC
1-1
21 Şubat
Lens-AS Monaco
2-3
21 Şubat
Cagliari-Lazio
0-076'
21 Şubat
Lecce-Inter
0-2
21 Şubat
Juventus-Como
0-2
21 Şubat
Atletico Madrid-Espanyol
2-155'
21 Şubat
Osasuna-Real Madrid
2-1
21 Şubat
Real Betis-Rayo Vallecano
1-1
21 Şubat
Real Sociedad-Real Oviedo
3-3
21 Şubat
Chelsea-Burnley
1-1
21 Şubat
West Ham United-Bournemouth
0-0
21 Şubat
Alanyaspor-Başakşehir
1-2
21 Şubat
Brentford-Brighton
0-2
21 Şubat
Aston Villa-Leeds United
1-1
21 Şubat
RB Leipzig-B. Dortmund
2-2
21 Şubat
Wolfsburg-Augsburg
2-3
21 Şubat
Union Berlin-Leverkusen
1-0
21 Şubat
FC Köln-Hoffenheim
2-2
21 Şubat
Bayern Munih-E. Frankfurt
3-2
21 Şubat
Boluspor-İstanbulspor
0-1
21 Şubat
Iğdır FK-Esenler Erokspor
0-3
21 Şubat
PSG-Metz
2-050'

Blaz Kramer: "Türkiye, Galatasaray'ı yeneceğimize inanmıyordu"

Konyasporlu Blaz Kramer, Galatasaray maçı sonrası görüşlerini dile getirdi.

calendar 21 Şubat 2026 22:51
Haber: Sporx.com
Blaz Kramer: 'Türkiye, Galatasaray'ı yeneceğimize inanmıyordu'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Konyasporlu Blaz Kramer, Galatasaray galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Galibiyeti değerlendiren Blaz Kramer "İnanılmaz bir galibiyet. Onlara şans tanımadık ve kazandık. Türkiye'nin tamamı, bugün bizim kazanacağımıza inanmıyordu. Biz savaştık, camia olarak inandık ve galip geldik. Savaşan tüm takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yönetimimize verdiği destekten ötürü teşekkür ediyorum. 3 puandan çok daha ötesi oldu. Böyle bir takıma karşı kazandığımız için mutluyuz." dedi.

Saçlarını boyatmasıyla ilgili konuşan Kramer "Saç rengimi değiştirme kararı vermiştim bu maç için. Şanslı bir renk oldu. Umarım bu şekilde uğurlu devam eder. Yeni saç rengim şans getirdi." ifadelerini kullandı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.