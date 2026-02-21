Blaz Kramer: 'Türkiye, Galatasaray'ı yeneceğimize inanmıyordu'

Konyasporlu Blaz Kramer, Galatasaray galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.



Galibiyeti değerlendiren Blaz Kramer "İnanılmaz bir galibiyet. Onlara şans tanımadık ve kazandık. Türkiye'nin tamamı, bugün bizim kazanacağımıza inanmıyordu. Biz savaştık, camia olarak inandık ve galip geldik. Savaşan tüm takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yönetimimize verdiği destekten ötürü teşekkür ediyorum. 3 puandan çok daha ötesi oldu. Böyle bir takıma karşı kazandığımız için mutluyuz." dedi.



Saçlarını boyatmasıyla ilgili konuşan Kramer "Saç rengimi değiştirme kararı vermiştim bu maç için. Şanslı bir renk oldu. Umarım bu şekilde uğurlu devam eder. Yeni saç rengim şans getirdi." ifadelerini kullandı.



