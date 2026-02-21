Brighton 6 maç sonra kazandı!

Premier League'in 27. haftasında Brentford, sahasında Brighton'ı konuk etti.
Gtech Community Stadium'da oynanan karşılaşmada Brighton, rakibini 2-0 mağlup ederek ligde altı maç aradan sonra galibiyet elde etti.
Brighton'a galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Diego Gomez ve 45+1. dakikada Daniel Welbeck kaydetti. Brighton forması giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, mücadelede 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Brighton puanını 34'e yükseltirken, Brentford 40 puanda kaldı.
Gelecek hafta Brighton, sahasında Nottingham Forest'ı ağırlayacak; Brentford ise deplasmanda Burnley ile karşı karşıya gelecek.