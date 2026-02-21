21 Şubat
Konyaspor-Galatasaray
20:00
21 Şubat
Eyüpspor-Gençlerbirliği
0-0DA
21 Şubat
M.City-Newcastle
23:00
21 Şubat
Toulouse-Paris FC
21:00
21 Şubat
Lens-AS Monaco
19:00
21 Şubat
Cagliari-Lazio
22:45
21 Şubat
Lecce-Inter
20:00
21 Şubat
Juventus-Como
17:00
21 Şubat
Atletico Madrid-Espanyol
23:00
21 Şubat
Osasuna-Real Madrid
20:30
21 Şubat
Real Betis-Rayo Vallecano
18:15
21 Şubat
Real Sociedad-Real Oviedo
16:00
21 Şubat
Chelsea-Burnley
18:00
21 Şubat
West Ham United-Bournemouth
20:30
21 Şubat
Alanyaspor-Başakşehir
16:00
21 Şubat
Brentford-Brighton
18:00
21 Şubat
Aston Villa-Leeds United
18:00
21 Şubat
RB Leipzig-B. Dortmund
20:30
21 Şubat
Wolfsburg-Augsburg
17:30
21 Şubat
Union Berlin-Leverkusen
17:30
21 Şubat
FC Köln-Hoffenheim
17:30
21 Şubat
Bayern Munih-E. Frankfurt
17:30
21 Şubat
Boluspor-İstanbulspor
16:00
21 Şubat
Iğdır FK-Esenler Erokspor
0-1DA
21 Şubat
PSG-Metz
23:05

Napoli, Sacha Boey'u takip ediyor!

Napoli, yaz transfer dönemi için şu anda Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Sacha Boey'u takip ediyor.

calendar 21 Şubat 2026 13:30
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Napoli, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Sacha Boey ile ilgileniyor.

İtalyan basını, Napoli'nin şimdiden yeni sezon transfer çalışmalarına başladığını duyurdu. İtalyan basınında yer alan haberde, Napoli'nin gelecek sezon Şampiyonlar Ligi bileti almasının transfer kararlarına direkt etki edeceği belirtildi.

SACHA BOEY TAKİBİ

Tuttomercato'da yazan ve Napoli'nin durumunu değerlendiren Niccolo Ceccarini, Napoli'nin bonservisi Bayern Münih'te olan ve şu anda Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Sacha Boey'u da takip ettiğini duyurdu. İtalyan ekibinde yaz transfer döneminde savunmada ayrılıklar beklendiği ve Boey'un da bek için takip edilen isimlerden biri olduğu aktarıldı.

NOA LANG 
ALISSON SANTOS

Öte yandan Napoli, geride bıraktığımız ara transfer döneminde Sporting forması giyen Alisson Santos'u satın alma opsiyonuyla kiralık kadrosuna katmıştı. [3 milyon kiralama bedeli ve 15 milyon euro satın alma opsiyonu]

23 yaşındaki Santos'un, Napoli'de etkili izlenim bıraktığı ve İtalyan ekibinin, aynı etkiye devam etmesi halinde Santos'un opsiyonu için Sporting ile anlaşmayı kesinleştirebileceği belirtildi.

Napoli'nin, Alisson Santos'un transferini ise Galatasaray'a kiralanan Noa Lang'ın sarı-kırmızılılar tarafından satın alma opsiyonunun kullanılmasıyla finanse edebileceği yazıldı.

HOJLUND'UN BONSERVİSİ ALINACAK

Napoli, geride bıraktığımız yaz transfer döneminde Manchester United'dan Rasmus Hojlund'u satın alma opsiyonuyla kiralamıştı.

Napoli, sezon sonunda ilk 4'te yer alması ve Şampiyonlar Ligi bileti alması durumunda Hojlund'un 44 milyon euro'luk satın alma opsiyonu otomatik olarak devreye girecek.

İtalyan basınında yer alan haberde, Hojlund konusunda Napoli'de şüphe bulunmadığı ve Danimarkalı futbolcunun bonservisinin alınacağı kaydedildi.

BOEY VE LANG'IN PERFORMANSI

Bayern Münih'ten devre arası transfer döneminde Galatasaray'a satın alma opsiyonuyla kiralanan Sacha Boey, sarı-kırmızılılara geri döndükten sonra 3 maçta süre buldu ve 1 kez ağları havalandırdı.

Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde Napoli'den 2 milyon euro kiralama ve 30 milyon euro satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattığı Noa Lang ise sarı-kırmızılılarda 4 maçta 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 6 11 28 33 24
13 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 23 4 7 12 18 35 19
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
