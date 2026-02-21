Napoli, Sacha Boey'u takip ediyor!

Napoli, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Sacha Boey ile ilgileniyor.
İtalyan basını, Napoli'nin şimdiden yeni sezon transfer çalışmalarına başladığını duyurdu. İtalyan basınında yer alan haberde, Napoli'nin gelecek sezon Şampiyonlar Ligi bileti almasının transfer kararlarına direkt etki edeceği belirtildi.
SACHA BOEY TAKİBİ
Tuttomercato'da yazan ve Napoli'nin durumunu değerlendiren Niccolo Ceccarini, Napoli'nin bonservisi Bayern Münih'te olan ve şu anda Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Sacha Boey'u da takip ettiğini duyurdu. İtalyan ekibinde yaz transfer döneminde savunmada ayrılıklar beklendiği ve Boey'un da bek için takip edilen isimlerden biri olduğu aktarıldı.
NOA LANG
ALISSON SANTOS
Öte yandan Napoli, geride bıraktığımız ara transfer döneminde Sporting forması giyen Alisson Santos'u satın alma opsiyonuyla kiralık kadrosuna katmıştı. [3 milyon kiralama bedeli ve 15 milyon euro satın alma opsiyonu]
23 yaşındaki Santos'un, Napoli'de etkili izlenim bıraktığı ve İtalyan ekibinin, aynı etkiye devam etmesi halinde Santos'un opsiyonu için Sporting ile anlaşmayı kesinleştirebileceği belirtildi.
Napoli'nin, Alisson Santos'un transferini ise Galatasaray'a kiralanan Noa Lang'ın sarı-kırmızılılar tarafından satın alma opsiyonunun kullanılmasıyla finanse edebileceği yazıldı.
HOJLUND'UN BONSERVİSİ ALINACAK
Napoli, geride bıraktığımız yaz transfer döneminde Manchester United'dan Rasmus Hojlund'u satın alma opsiyonuyla kiralamıştı.
Napoli, sezon sonunda ilk 4'te yer alması ve Şampiyonlar Ligi bileti alması durumunda Hojlund'un 44 milyon euro'luk satın alma opsiyonu otomatik olarak devreye girecek.
İtalyan basınında yer alan haberde, Hojlund konusunda Napoli'de şüphe bulunmadığı ve Danimarkalı futbolcunun bonservisinin alınacağı kaydedildi.
BOEY VE LANG'IN PERFORMANSI
Bayern Münih'ten devre arası transfer döneminde Galatasaray'a satın alma opsiyonuyla kiralanan Sacha Boey, sarı-kırmızılılara geri döndükten sonra 3 maçta süre buldu ve 1 kez ağları havalandırdı.
Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde Napoli'den 2 milyon euro kiralama ve 30 milyon euro satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattığı Noa Lang ise sarı-kırmızılılarda 4 maçta 2 gol attı ve 1 asist yaptı.
