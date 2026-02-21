21 Şubat
Konyaspor-Galatasaray
20:00
21 Şubat
Eyüpspor-Gençlerbirliği
13:30
21 Şubat
M.City-Newcastle
23:00
21 Şubat
Toulouse-Paris FC
21:00
21 Şubat
Lens-AS Monaco
19:00
21 Şubat
Cagliari-Lazio
22:45
21 Şubat
Lecce-Inter
20:00
21 Şubat
Juventus-Como
17:00
21 Şubat
Atletico Madrid-Espanyol
23:00
21 Şubat
Osasuna-Real Madrid
20:30
21 Şubat
Real Betis-Rayo Vallecano
18:15
21 Şubat
Real Sociedad-Real Oviedo
16:00
21 Şubat
Chelsea-Burnley
18:00
21 Şubat
West Ham United-Bournemouth
20:30
21 Şubat
Alanyaspor-Başakşehir
16:00
21 Şubat
Brentford-Brighton
18:00
21 Şubat
Aston Villa-Leeds United
18:00
21 Şubat
RB Leipzig-B. Dortmund
20:30
21 Şubat
Wolfsburg-Augsburg
17:30
21 Şubat
Union Berlin-Leverkusen
17:30
21 Şubat
FC Köln-Hoffenheim
17:30
21 Şubat
Bayern Munih-E. Frankfurt
17:30
21 Şubat
Boluspor-İstanbulspor
16:00
21 Şubat
Iğdır FK-Esenler Erokspor
13:30
21 Şubat
PSG-Metz
23:05

Göztepe'de Beşiktaş öncesi iki eksik!

Göztepe, Süper Ligi'nin 23. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

Göztepe, Trendyol Süper Ligi'nin 23. haftasında 22 Şubat Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.

Tüpraş Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Ozan Ergün yönetecek.

Ligde 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda 41 puan toplayan Göztepe, 4. sırada bulunuyor.

Süper Lig'in en az gol (12) yiyen takımı ünvanına sahip İzmir temsilcisi, maçtan 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Göztepe, 3-0 kazanmıştı.

GÖZTEPE'DE İKİ EKSİK

Sarı-kırmızılı ekipte tedavisine devam edilen İsmail Köybaşı ile sakatlığı süren Efkan Bekiroğlu'nun maçta forma giymesi beklenmiyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
13 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
