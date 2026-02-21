21 Şubat
Konyaspor-Galatasaray
20:00
21 Şubat
Eyüpspor-Gençlerbirliği
13:30
21 Şubat
M.City-Newcastle
23:00
21 Şubat
Toulouse-Paris FC
21:00
21 Şubat
Lens-AS Monaco
19:00
21 Şubat
Cagliari-Lazio
22:45
21 Şubat
Lecce-Inter
20:00
21 Şubat
Juventus-Como
17:00
21 Şubat
Atletico Madrid-Espanyol
23:00
21 Şubat
Osasuna-Real Madrid
20:30
21 Şubat
Real Betis-Rayo Vallecano
18:15
21 Şubat
Real Sociedad-Real Oviedo
16:00
21 Şubat
Chelsea-Burnley
18:00
21 Şubat
West Ham United-Bournemouth
20:30
21 Şubat
Alanyaspor-Başakşehir
16:00
21 Şubat
Brentford-Brighton
18:00
21 Şubat
Aston Villa-Leeds United
18:00
21 Şubat
RB Leipzig-B. Dortmund
20:30
21 Şubat
Wolfsburg-Augsburg
17:30
21 Şubat
Union Berlin-Leverkusen
17:30
21 Şubat
FC Köln-Hoffenheim
17:30
21 Şubat
Bayern Munih-E. Frankfurt
17:30
21 Şubat
Boluspor-İstanbulspor
16:00
21 Şubat
Iğdır FK-Esenler Erokspor
13:30
21 Şubat
PSG-Metz
23:05

FIFA'dan Trabzonspor'a ret: Thomas Meunier

Thomas Meunier, Lille'e transferinin ardından Trabzonspor'un kendisi hakkındaki şikayetinin FIFA tarafından reddedildiğini duyurdu.

FIFA'dan Trabzonspor'a ret: Thomas Meunier
Trabzonspor'un eski futbolcusu Thomas Meunier, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Belçikalı futbolcu, Lille'e transferinin ardından Trabzonspor'un kendisi hakkındaki şikayetinin FIFA tarafından reddedildiğini duyurdu.

Thomas Meunier'in açıklaması şu şekilde:

"Sevgili arkadaşlar,

Trabzonspor'dan Lille OSC'ye transferim sırasında, Türk kulübünün yönetimi, sözleşmede yer alan serbest kalma maddesi hakkımı kullandığım için haklarımı aştığımı düşünerek beni mahkemeye verdi.

FIFA nihayet kararını verdi ve Trabzonspor'un şikayetini reddetti. FIFA, benim her şeyi yasalara uygun şekilde yaptığım için Trabzonspor'un davayı kazanamayacağına karar verdi.

Bu kararı sizlerle paylaşarak gerçeği ortaya koymak ve Trabzonspor taraftarlarına, kulüp yönetiminin iddia ettiği aksine, kulübe olan bağlılığımı son dakikaya kadar sürdürdüğümü göstermek istedim.

Bununla birlikte, eski Türk meslektaşlarıma iyi sezon sonları diliyorum."

NELER YAŞANDI?

Trabzonspor, 2024 ara transfer döneminde Borussia Dortmund'dan Thomas Meunier'i kadrosuna kattı. Trabzonspor'da yarım devre forma giyen Meunier, 2024 yaz transfer döneminde sözleşmesindeki serbest kalma maddesini kullanarak Fransa'dan Lille'e imza attı.

Trabzonspor, bu transferin ardından FIFA'ya başvurdu ancak bu şikayet reddedildi.

Trabzonspor'da yarım sezonda 19 maça çıkan 34 yaşındaki Thomas Meunier, 1 gol attı ve 7 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
13 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.