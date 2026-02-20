20 Şubat
Rizespor-Kocaelispor
2-0
20 Şubat
Mainz 05-Hamburger SV
1-042'
20 Şubat
Athletic Bilbao-Elche
0-022'
20 Şubat
Sassuolo-Verona
0-037'
20 Şubat
Brest-Marsilya
2-037'
20 Şubat
Fortuna Sittard-Excelsior
2-060'
20 Şubat
Bochum-Nürnberg
1-1
20 Şubat
Greuther Fürth-Arminia Bielefeld
2-1

Milli eskrimci Alara Atmaca'dan altın madalya

Milli eskrimci Alara Atmaca, Tiflis'te düzenlenen Avrupa Yıldızlar Şampiyonası'nda flöre finalinde Rumen rakibini 15-8 mağlup ederek altın madalya kazandı.

calendar 20 Şubat 2026 22:00 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2026 22:19
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli eskrimci Alara Atmaca, Gürcistan'da düzenlenen Avrupa Yıldızlar Şampiyonası'nda flöre branşında altın madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te devam eden Avrupa Yıldızlar Eskrim Şampiyonası'nda flöre branşında milli sporculardan Alara Atmaca, final mücadelesinde Rumen rakibi Adoch Alexandra'yı 15-8 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
13 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
