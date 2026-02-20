20 Şubat
Vincent Kompany: "Mourinho kabul edilemez bir hata yaptı"

Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany, Jose Mourinho'nun Vinicius Junior hakkında yaptığı açıklamalar hakkında konuştu.

calendar 20 Şubat 2026 17:53 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2026 18:00
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Vincent Kompany: 'Mourinho kabul edilemez bir hata yaptı'
Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany, Jose Mourinho'nun Vinicius Junior hakkında yaptığı açıklamaları sert sözlerle eleştirdi.

"BU BÜYÜK BİR HATA"

Basın toplantısında yaklaşık 10 dakika boyunca konuyla ilgili konuşan Kompany, Mourinho'nun sözlerini "büyük bir hata" olarak değerlendirdi.

Kompany yaptığı açıklamada "Maçtan sonra Jose Mourinho çıkıp Vinicius'un karakterini hedef alıyor ve gol sevincini öne sürerek yaşananları itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Liderlik açısından bu büyük bir hata ve bunu kabul etmemeliyiz." ifadelerine yer verdi.

NE OLMUŞTU?

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'in Benfica'yı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada tek gol Vinicius'tan geldi. Brezilyalı oyuncu, gol sevinci sonrası sarı kart görürken, maç kısa süre sonra tribünlerden geldiği iddia edilen ırkçı tezahüratlar nedeniyle yaklaşık 10 dakika durduruldu.



UEFA olayla ilgili soruşturma başlatırken, Benfica kanadı iddiaları reddetti.

Maçın ardından konuşan Mourinho, Vinicius'un gol sevincini "saygısız" olarak nitelendirmiş ve kulübün efsanesi Eusebio'yu örnek göstererek Benfica'nın ırkçı bir kulüp olmadığını savunmuştu.

