Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany, Jose Mourinho'nun Vinicius Junior hakkında yaptığı açıklamaları sert sözlerle eleştirdi.
"BU BÜYÜK BİR HATA"
Basın toplantısında yaklaşık 10 dakika boyunca konuyla ilgili konuşan Kompany, Mourinho'nun sözlerini "büyük bir hata" olarak değerlendirdi.
Kompany yaptığı açıklamada "Maçtan sonra Jose Mourinho çıkıp Vinicius'un karakterini hedef alıyor ve gol sevincini öne sürerek yaşananları itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Liderlik açısından bu büyük bir hata ve bunu kabul etmemeliyiz." ifadelerine yer verdi.
NE OLMUŞTU?
Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'in Benfica'yı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada tek gol Vinicius'tan geldi. Brezilyalı oyuncu, gol sevinci sonrası sarı kart görürken, maç kısa süre sonra tribünlerden geldiği iddia edilen ırkçı tezahüratlar nedeniyle yaklaşık 10 dakika durduruldu.
UEFA olayla ilgili soruşturma başlatırken, Benfica kanadı iddiaları reddetti.
Maçın ardından konuşan Mourinho, Vinicius'un gol sevincini "saygısız" olarak nitelendirmiş ve kulübün efsanesi Eusebio'yu örnek göstererek Benfica'nın ırkçı bir kulüp olmadığını savunmuştu.
Vincent Kompany: "Mourinho kabul edilemez bir hata yaptı"
Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany, Jose Mourinho'nun Vinicius Junior hakkında yaptığı açıklamalar hakkında konuştu.
Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany, Jose Mourinho'nun Vinicius Junior hakkında yaptığı açıklamaları sert sözlerle eleştirdi.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Real Madrid'e 2. Bellingham transferi!
-
9
Galatasaray'dan 2 futbolcu haftanın 11'ine seçildi
-
8
Galatasaray taraftarlarından Osimhen için hazırlık!
-
7
Ola Aina'dan Fenerbahçe'yi kızdıracak sözler
-
6
Atletico Madrid, Ederson'u doğruladı!
-
5
Atletico Madrid'de büyük operasyon: 7 ayrılık gündemde
-
4
Dursun Özbek'ten Çağrı Hakan Balta için açıklama
-
3
Fenerbahçe'den Skriniar için sakatlık açıklaması!
-
2
Fabio Capello'dan Juventus - Galatasaray için çarpıcı iddia!
-
1
Galatasaray'ın Göztepe maçı ertelenecek!
- 18:33 Luciano Spalletti: "İstanbul'da yaşadığımız acıyı yay gibi kullanmalıyız"
- 18:08 Talisca'dan Nottingham maçı sonrası paylaşım: "Unutmalıyız"
- 17:54 Kadınlar Süper Lig'de 20. hafta tamamlandı
- 17:53 Vincent Kompany: "Mourinho kabul edilemez bir hata yaptı"
- 17:44 Son MVP anketinde zirve SGA'in, Jokic takipte, Wemby yükselişte
- 17:44 Jaden Ivey'den çarpıcı sağlık açıklaması: "Eski ben öldü"
- 17:41 Haftanın PFDK cezaları açıklandı!
- 17:30 Schalke'de Edin Dzeko'ya büyük övgü!
- 17:02 Victor Osimhen, Konyaspor maçında yok!
- 16:49 Gazze'ye 50 mini futbol sahası ve 20 bin kişilik stadyum
- 16:29 Zeki Çelik için Juventus ve anlaşma iddiası!
- 16:02 Guardiola'dan şampiyonluk yarışı için yanıt!
- 15:44 Fenerbahçe yöneticisi Ahmet Murat Emanetoğlu'nun babası, son yolculuğuna uğurlandı
- 15:43 Neymar'dan emeklilik açıklaması!
- 15:24 Oliver Kahn: "Leroy Sane ile sorun yaşadık"
- 15:20 Coulthard'dan şok sözler; "Hamilton eskisi gibi hızlı değil!"
- 14:49 21 yaş altı milli okçulardan Avrupa'da 5 madalya
- 14:47 Galatasaray taraftarlarından Osimhen için hazırlık!
- 14:45 Fabio Capello'dan Juventus - Galatasaray için çarpıcı iddia!
- 14:42 Türkiye, FIBA Avrupa Elemeleri güç sıralamasında zirvede
- 14:34 MotoGP'de yenilik; 2027 sezonu için Adelaide cadde pisti!
- 14:25 Napoli'den Osimhen'e cevap
- 14:07 Galatasaray Gain'den kritik galibiyet! Fark 4'e indi
- 13:39 Fenerbahçe'den Skriniar için sakatlık açıklaması!
- 13:38 LaMelo, geçirdiği kaza üzerine: "Hayattayım ve şükrediyorum"
- 13:37 Curry: "Batı'nın zirvesindeki herkes için zorlu rakibiz"
- 13:36 Chris Paul, basketbolu bırakmaya karar verdiği anı açıkladı
- 13:36 Ola Aina'dan Fenerbahçe'yi kızdıracak sözler
- 13:36 Curry'nin MR sonuçları temiz, en az 5 maç daha yok
- 13:34 EuroLeague eski CEO'su, NBA projesine güvenmiyor
- 13:32 Avrupa'da futbol yayıncılığında devrim planı
- 13:31 SGA en az 1 hafta, Williams ise en az 2 hafta yok
- 13:30 Sivasspor beraberliğe "abone" oldu
- 13:14 Beşiktaş taraftarından Vaclav Cerny'ye destek
- 13:13 Altay Başkanı Kanlı'dan Tire'ye sert sözler!
- 13:06 Osimhen için Al Hilal açıklaması!
- 12:57 Yunan taraftarların açtığı ırkçı pankarta 4 bin euro ceza!
- 12:47 EuroLeague'den Lessort ve Panathinaikos'a ceza!
- 12:38 Beşiktaş'a Güney Koreli stoper: Han-beom Lee
- 12:38 Dursun Özbek'ten Çağrı Hakan Balta için açıklama
- 12:26 Göztepe'ye 3 müjde
- 12:26 1. Lig'de 27. haftanın hakemleri açıklandı
- 12:21 Bodrum FK'da seri Van'da bitti
- 12:15 Dursun Özbek'ten başkan adaylığı açıklaması
- 12:14 Menemen FK'nın rakibi Bursaspor
- 12:10 Karşıyaka'ya Galatasaray faturası
- 12:03 Türk wushu hakemleri, uluslararası müsabakalarda
- 12:03 İşte Süper Lig'de 23. hafta hakemleri
- 12:00 Besim Durmuş'tan Muğlalılara çağrı
- 11:58 Baba-kızın, tekvando şampiyonasında altın madalya gururu
- 11:55 Okan Buruk için sözleşme yanıtı
- 11:55 Karşıyaka deplasmanda kazanmak istiyor
- 11:51 Şampiyonluk hedefleyen tekvandocu kardeşleri babaları hazırlıyor
- 11:45 Sakarya'da hoca değişikliği ve transferler çözüm olmadı
- 11:38 Para okçu Doğan Hancı, 2028 Paralimpik Oyunları için kota peşinde
- 11:34 Verstappen: "Formula 1, elektrik gücünden kurtulmalı"
- 11:26 Nurettin Açıkalın: "Kayserispor kümede kalacaktır. Biz buna inanıyoruz."
- 11:25 Abdullah Kavukcu'dan transfer ve geleceği için cevap
- 11:17 Galatasaray ile Konyaspor 50. randevuda
- 11:02 F1 Başkanı Domenicali: "Panik yapmaya gerek yok!"
Vincent Kompany: "Mourinho kabul edilemez bir hata yaptı"
Guardiola'dan şampiyonluk yarışı için yanıt!
İngiltere'de manşetlerde tek isim var: Vitor Perei
Real Madrid'e 2. Bellingham transferi!
Atletico Madrid, Ederson'u doğruladı!
Atletico Madrid'de büyük operasyon: 7 ayrılık gündemde
Vedat Muriqi tarihe geçti!
Barcelona'dan Rashford için indirim talebi
Juventus'u bekleyen tehlike: 60 milyon euro!
Arsenal'den üst üste kayıp: Manchester City takipte!
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|22
|17
|4
|1
|55
|15
|55
|2
|Fenerbahçe
|22
|15
|7
|0
|51
|20
|52
|3
|Trabzonspor
|22
|13
|6
|3
|43
|26
|45
|4
|Göztepe
|22
|11
|8
|3
|27
|12
|41
|5
|Beşiktaş
|22
|11
|7
|4
|40
|29
|40
|6
|Başakşehir
|22
|9
|6
|7
|38
|25
|33
|7
|Samsunspor
|22
|7
|9
|6
|25
|27
|30
|8
|Kocaelispor
|22
|8
|6
|8
|21
|22
|30
|9
|Gaziantep FK
|22
|7
|7
|8
|29
|38
|28
|10
|Alanyaspor
|22
|5
|11
|6
|24
|25
|26
|11
|Antalyaspor
|22
|6
|5
|11
|22
|35
|23
|12
|Gençlerbirliği
|22
|6
|5
|11
|28
|33
|23
|13
|Rizespor
|22
|4
|9
|9
|26
|35
|21
|14
|Konyaspor
|22
|4
|8
|10
|25
|35
|20
|15
|Kasımpaşa
|22
|4
|7
|11
|19
|31
|19
|16
|Eyüpspor
|22
|4
|6
|12
|18
|35
|18
|17
|Kayserispor
|22
|2
|10
|10
|17
|43
|16
|18
|Karagümrük
|22
|3
|3
|16
|20
|42
|12