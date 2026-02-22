Galatasaray, Konyaspor'a 5 maç sonra yenildi

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a 2-0 mağlup olarak zirve mücadelesinde "yara" aldı.
Bu sonuçla birlikte Sarı-kırmızılı ekip, Konyaspor'a 5 maçın ardından mağlup oldu.
Yeşil-beyazlılara karşı son puan kaybını 2022-23 sezonunun ikinci yarısında deplasmanda 2-1'lik skorla yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 5 maçı da kazandı.
