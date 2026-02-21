21 Şubat
Konyaspor-Galatasaray
20:00
21 Şubat
Eyüpspor-Gençlerbirliği
1-0
21 Şubat
M.City-Newcastle
23:00
21 Şubat
Toulouse-Paris FC
21:00
21 Şubat
Lens-AS Monaco
1-028'
21 Şubat
Cagliari-Lazio
22:45
21 Şubat
Lecce-Inter
20:00
21 Şubat
Juventus-Como
0-2
21 Şubat
Atletico Madrid-Espanyol
23:00
21 Şubat
Osasuna-Real Madrid
20:30
21 Şubat
Real Betis-Rayo Vallecano
1-151'
21 Şubat
Real Sociedad-Real Oviedo
3-3
21 Şubat
Chelsea-Burnley
1-070'
21 Şubat
West Ham United-Bournemouth
20:30
21 Şubat
Alanyaspor-Başakşehir
1-2
21 Şubat
Brentford-Brighton
0-264'
21 Şubat
Aston Villa-Leeds United
0-168'
21 Şubat
RB Leipzig-B. Dortmund
20:30
21 Şubat
Wolfsburg-Augsburg
2-3
21 Şubat
Union Berlin-Leverkusen
1-0
21 Şubat
FC Köln-Hoffenheim
2-2
21 Şubat
Bayern Munih-E. Frankfurt
3-290'
21 Şubat
Boluspor-İstanbulspor
0-1
21 Şubat
Iğdır FK-Esenler Erokspor
0-3
21 Şubat
PSG-Metz
23:05

Dusan Alimpijevic: "Kazanmak için yüzde 100'ümüzden fazlasını vermemiz gerekiyor"

Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN arasında 22 Şubat Pazar günü oynanacak Basketbol Ziraat Bankası Türkiye Kupası finali öncesinde basın toplantısı düzenlendi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius ile kaptan Melih Mahmutoğlu, Beşiktaş GAİN Başantrenörü Dusan Alimpijevic ile kaptan Yiğit Arslan katıldı.

Beşiktaş GAİN Başantrenörü Dusan Alimpijevic, Fenerbahçe'yi mağlup edebilmeleri için sahada yüzde 100'lerinden fazlasını vermeleri gerektiğini vurguladı.

Sarı-lacivertli takımla üst üste 4. kez finalde karşılaşacaklarını hatırlatan Sırp çalıştırıcı, "Birbirimize son derece aşinayız. Fenerbahçe ile oynayacağımız için mutlu ve gururluyuz. Çok iyi bir takım. Çok değerli bir başantrenörleri var. Kazanmak için yüzde 100'ümüzden fazlasını vermemiz gerekiyor. Bu sezon oynadığımız basketbolu en iyi şekilde sergileyip, mücadele ederek kazanmaya çalışacağız. Galip gelmek için farklı bir şey yapmak durumdayız." değerlendirmesinde bulundu.

Hırvat pivot Ante Zizic'in sakatlığıyla ilgili de konuşan Alimpijevic, "Küçük operasyon kararını bilinçli aldık. Kadromuzun yeterli olduğuna inanıyoruz. Zizic'in BKT Avrupa Kupası'nda çeyrek finale yetişmesini umut ediyoruz." dedi.

 

- Yiğit Arslan: "Umarım bu kez kazanan taraf biz oluruz"

Siyah-beyazlı ekibin kaptanı Yiğit Arslan, çok güzel bir mücadele olacağını belirterek, kupayı müzelerine götürmek istediklerini aktardı.

Basketbol Avrupa Ligi'nin son şampiyonu ve bu sezonun lideriyle karşılaşacaklarını hatırlatan milli oyuncu, "İyi durumdayız. Güzel bir maç olacak. Futbol takımının maçıyla denk geliyor ama taraftarlarımızın bizi burada en iyi şekilde destekleyeceğini biliyorum. Umarım bu kez kazanan taraf biz oluruz." ifadelerini kullandı.

Basın toplantısı, konuşmaların ardından gerçekleştirilen fotoğraf çekimiyle son buldu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
13 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
14 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
15 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
16 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.