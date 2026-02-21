21 Şubat
Konyaspor-Galatasaray
2-0
21 Şubat
Eyüpspor-Gençlerbirliği
1-0
21 Şubat
M.City-Newcastle
2-157'
21 Şubat
Toulouse-Paris FC
1-1
21 Şubat
Lens-AS Monaco
2-3
21 Şubat
Cagliari-Lazio
0-076'
21 Şubat
Lecce-Inter
0-2
21 Şubat
Juventus-Como
0-2
21 Şubat
Atletico Madrid-Espanyol
2-155'
21 Şubat
Osasuna-Real Madrid
2-1
21 Şubat
Real Betis-Rayo Vallecano
1-1
21 Şubat
Real Sociedad-Real Oviedo
3-3
21 Şubat
Chelsea-Burnley
1-1
21 Şubat
West Ham United-Bournemouth
0-0
21 Şubat
Alanyaspor-Başakşehir
1-2
21 Şubat
Brentford-Brighton
0-2
21 Şubat
Aston Villa-Leeds United
1-1
21 Şubat
RB Leipzig-B. Dortmund
2-2
21 Şubat
Wolfsburg-Augsburg
2-3
21 Şubat
Union Berlin-Leverkusen
1-0
21 Şubat
FC Köln-Hoffenheim
2-2
21 Şubat
Bayern Munih-E. Frankfurt
3-2
21 Şubat
Boluspor-İstanbulspor
0-1
21 Şubat
Iğdır FK-Esenler Erokspor
0-3
21 Şubat
PSG-Metz
2-050'

Yunanistan Kupası'nda Şampiyon Panathinaikos!

Yunanistan Kupası finalinde Panathinaikos, Olympiakos'u 79-68 mağlup etti.

calendar 21 Şubat 2026 23:35
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Yunanistan Kupası'nda Şampiyon Panathinaikos!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Basketbolda Yunanistan Kupası'nı, finalde Olympiakos'u 79-68 yenen Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos kazandı.

Heraklion Arena'daki maçın ilk periyodu 17-17'lik eşitlikle geçilirken ikinci çeyrekte 28 sayı bulan Panathinaikos soyunma odasına 45-29 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte Olympiakos'un farkı kapatmasına izin vermeyen Cedi Osman'ın da formasını giydiği Panathinaikos, final periyoduna 69-51'lik skor avantajıyla girdi.

Son periyotta Olympiakos daha etkili oynasa da Panathinaikos, rakibini 79-68 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Panathinaikos, Yunanistan Kupası'nı üst üste ikinci, toplamda ise 22. kez müzesine götürdü.

Ergin Ataman, Panathinaikos kariyerindeki 4. kupasını kazandı.

En değerli oyuncu (MVP) ödülünü ise Panathinaikos'un 15 sayıyla oynayan ABD'li basketbolcusu Nigel Hayes-Davis aldı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
