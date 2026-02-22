22 Şubat
Beşiktaş-Göztepe
20:00
22 Şubat
Karagümrük-Samsunspor
20:00
22 Şubat
Kayserispor-Antalyaspor
1-0
22 Şubat
Nice-Lorient
19:15
22 Şubat
AC Milan-Parma
20:00
22 Şubat
Roma-Cremonese
22:45
22 Şubat
Auxerre-Rennes
0-362'
22 Şubat
Angers-Lille
19:15
22 Şubat
Nantes-Le Havre
19:15
22 Şubat
FC Twente-FC Groningen
2-1
22 Şubat
Strasbourg-Lyon
22:45
22 Şubat
Genoa-Torino
3-0
22 Şubat
Go Ahead Eagles-Heracles
4-0
22 Şubat
FC Utrecht-PEC Zwolle
1-190'
22 Şubat
Alkmaar-S. Rotterdam
18:45
22 Şubat
Feyenoord-Telstar
22:00
22 Şubat
Estoril-Gil Vicente
21:00
22 Şubat
Atalanta-SSC Napoli
1-162'
22 Şubat
Celta Vigo-Mallorca
20:30
22 Şubat
Villarreal-Valencia
23:00
22 Şubat
Gaziantep FK-Trabzonspor
1-2
22 Şubat
Barcelona-Levante
1-05'
22 Şubat
Getafe-Sevilla
0-1
22 Şubat
Tottenham-Arsenal
19:30
22 Şubat
Sunderland-Fulham
0-160'
22 Şubat
N. Forest-Liverpool
0-064'
22 Şubat
C.Palace-Wolves
0-064'
22 Şubat
FC Heidenheim-VfB Stuttgart
21:30
22 Şubat
St. Pauli-Werder Bremen
19:30
22 Şubat
Freiburg-Mönchengladbach
1-0DA
22 Şubat
Bodrum FK-Manisa FK
20:00
22 Şubat
Arca Çorum FK-Ümraniye
2-0
22 Şubat
Erzurumspor-Serik Belediyespor
4-0
22 Şubat
Bandırmaspor-Hatayspor
4-0
22 Şubat
FC Porto-Rio Ave
23:30

Nurettin Açıkalın: "Belki de bu yıl, ligin en önemli puanını aldık"

23. haftada Kayserispor, sahasında Antalyaspor'u 1-0 mağlup ederken, Kulüp Başkanı Nurettin Açıkalın alınan 3 puanın sezonun en kritik galibiyeti olabileceğini söyledi.

calendar 22 Şubat 2026 17:03
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Nurettin Açıkalın: 'Belki de bu yıl, ligin en önemli puanını aldık'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Hesap.com Antalyaspor'u 1-0 yenen Zecorner Kayserispor'da kulüp başkanı Nurettin Açıkalın, "Bu bizim için çok önemli bir 3 puan. Belki de bu yıl, ligin en önemli puanını aldık." dedi.
 
Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Açıkalın, oyuncuların mücadelesi sonucu önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.
 
Zor bir maç olacağını önceden tahmin ettiklerini belirten Açıkalın, şöyle konuştu:
 
"Zor geçti ama oyuncularımızın verdiği mücadele, ortaya koymuş olduğu karakter sonucu 3 puanı buradan alarak ayrılıyoruz. Bu bizim için çok önemli bir 3 puan. Belki de bu yıl, ligin en önemli puanını aldık. Tabii stresli, gergin olan bir süreç, taraftarlarımızı da kamuoyunu da anlıyorum ama bu süreci yönetmeye çalışıyoruz. Bugün bu 3 puanı alarak inşallah daha güzel, daha verimli oyun oynadığımızı da gösterebildik. O yüzden içeride oyuncularımızı da tebrik ettik. Seyircimizi tebrik ediyorum. Önümüzdeki hafta da Gençlerbirliği maçı var. Takımımız oradan da 3 puan alarak şehrimize dönecektir."
 
Açıkalın, başarı için Kayserispor'a tüm şehrin sahip çıkması gerektiğini ifade etti.
 
Kayserispor'un hafta sonu gerçekleşecek seçimli olağanüstü genel kuruluna değinen Açıkalın, şunları kaydetti:
 
"Göztepe maçı öncesi oyuncularımızdan birkaçı gelmiş ve 'bu duruma üzülüyoruz' demişlerdi. Ben o sözü oyuncularımıza da söylerken, 'İster istemez başarısızlık var. Burada benim de payım var.' diyerek, o yüzden gitmem gerekli olduğunu düşünerek böyle bir kongre kararı aldığımı söyledim. Onlar da ellerinden geleni yapacaklarını söylediler. Bu sadece benim adayım veya değilim dememle olan bir şey değil çünkü ben buraya adayım diyerek de gelmedim veya aday değilim diye de. Gelmem gerekiyordu, geldim. Dolayısıyla bu tamamen benim inisiyatifimde veya benim kararımda olan bir şey değil. Ben başkan olurum veya olmam bu çok önemli değil, bu şehir için, bu takım için elimden geleni her zaman yapmaya burada sizin huzurunuzda da taahhüt ediyorum arkadaşlar."
 
Başkan Açıkalın, yeni hoca konusunu da hafta içi değerlendireceklerini sözlerine ekledi.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.