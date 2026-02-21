21 Şubat
Konyaspor-Galatasaray
20:00
21 Şubat
Eyüpspor-Gençlerbirliği
1-0
21 Şubat
M.City-Newcastle
23:00
21 Şubat
Toulouse-Paris FC
21:00
21 Şubat
Lens-AS Monaco
1-029'
21 Şubat
Cagliari-Lazio
22:45
21 Şubat
Lecce-Inter
20:00
21 Şubat
Juventus-Como
0-2
21 Şubat
Atletico Madrid-Espanyol
23:00
21 Şubat
Osasuna-Real Madrid
20:30
21 Şubat
Real Betis-Rayo Vallecano
1-152'
21 Şubat
Real Sociedad-Real Oviedo
3-3
21 Şubat
Chelsea-Burnley
1-072'
21 Şubat
West Ham United-Bournemouth
20:30
21 Şubat
Alanyaspor-Başakşehir
1-2
21 Şubat
Brentford-Brighton
0-266'
21 Şubat
Aston Villa-Leeds United
0-170'
21 Şubat
RB Leipzig-B. Dortmund
20:30
21 Şubat
Wolfsburg-Augsburg
2-3
21 Şubat
Union Berlin-Leverkusen
1-0
21 Şubat
FC Köln-Hoffenheim
2-2
21 Şubat
Bayern Munih-E. Frankfurt
3-290'
21 Şubat
Boluspor-İstanbulspor
0-1
21 Şubat
Iğdır FK-Esenler Erokspor
0-3
21 Şubat
PSG-Metz
23:05

Sarunas Jasikevicius: "Detaylara önem gösteren tarafın avantajlı olacağını düşünüyorum"

Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN arasında 22 Şubat Pazar günü oynanacak Basketbol Ziraat Bankası Türkiye Kupası finali öncesinde basın toplantısı düzenlendi.

calendar 21 Şubat 2026 18:13 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2026 18:20
Haber: AA
Sarunas Jasikevicius: 'Detaylara önem gösteren tarafın avantajlı olacağını düşünüyorum'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN arasında 22 Şubat Pazar günü oynanacak Basketbol Ziraat Bankası Türkiye Kupası finali öncesinde basın toplantısı düzenlendi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius ile kaptan Melih Mahmutoğlu, Beşiktaş GAİN Başantrenörü Dusan Alimpijevic ile kaptan Yiğit Arslan katıldı.

Final maçıyla ilgili görüşlerini paylaşan Jasikevicius, "Çok heyecanlı olmak zorundayız. Karşımızda harika bir rakip olacak. Sahada elimizden gelen her şeyi yaparak kazanmaya çalışacağız. Savaşma ruhu, ortadaki topların kazanılması ve daha fazla kazanma isteği gibi detaylar var. Bu detaylara önem gösteren tarafın avantajlı olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye Kupası finali oynayacakları için heyecanlı olduklarını dile getiren Melih Mahmutoğlu, "Beşiktaş gibi değerli takımla geçen sezondan bu yana tüm kulvarlarda 4. kez final oynayacağız. Güzel bir atmosfer olacağına inancım tam. Bu atmosferi yaşayacağımız için heyecanlıyız. Beşiktaş'a başarılar diliyorum." diye konuştu.

Bazı maçlarda eksik oyuncular olmasına rağmen kazandıklarının hatırlatılması üzerine Melih, "Arka arkaya önemli galibiyetler alıyoruz. Belki takım olarak iyi olmasak da kazanıyoruz. Bu, takıma öz güven veriyor. Ancak kesinlikle rahatlamamamız gerekiyor. Kötü oynama lüksümüzün olmadığı bir maç. Takım iyi oynamadığımız günde de kazanabiliyor ama bu böyle gitmemeli. Özellikle yarın buna çok dikkat etmemiz gerektiğinin farkındayız." şeklinde görüş belirtti. 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
13 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
14 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
15 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
16 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.