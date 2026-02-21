21 Şubat
Konyaspor-Galatasaray
0-045'
21 Şubat
Eyüpspor-Gençlerbirliği
1-0
21 Şubat
M.City-Newcastle
23:00
21 Şubat
Toulouse-Paris FC
0-06'
21 Şubat
Lens-AS Monaco
2-3
21 Şubat
Cagliari-Lazio
22:45
21 Şubat
Lecce-Inter
0-047'
21 Şubat
Juventus-Como
0-2
21 Şubat
Atletico Madrid-Espanyol
23:00
21 Şubat
Osasuna-Real Madrid
0-035'
21 Şubat
Real Betis-Rayo Vallecano
1-1
21 Şubat
Real Sociedad-Real Oviedo
3-3
21 Şubat
Chelsea-Burnley
1-1
21 Şubat
West Ham United-Bournemouth
0-036'
21 Şubat
Alanyaspor-Başakşehir
1-2
21 Şubat
Brentford-Brighton
0-2
21 Şubat
Aston Villa-Leeds United
1-1
21 Şubat
RB Leipzig-B. Dortmund
1-037'
21 Şubat
Wolfsburg-Augsburg
2-3
21 Şubat
Union Berlin-Leverkusen
1-0
21 Şubat
FC Köln-Hoffenheim
2-2
21 Şubat
Bayern Munih-E. Frankfurt
3-2
21 Şubat
Boluspor-İstanbulspor
0-1
21 Şubat
Iğdır FK-Esenler Erokspor
0-3
21 Şubat
PSG-Metz
23:05

Real Betis'in serisini Vallecano bozdu

La Liga'daki son 3 maçını kazanan Real Betis, sahasında ağırladığı Vallecano ile 1-1 berabere kaldı.

İspanya La Liga'nın 25. haftasında Real Betis ile Rayo Vallecano karşı karşıya geldi. Estadio de La Cartuja'da oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Betis, 16. dakikada Cedric Bakambu'nun golüyle öne geçti. Vallecano, 42. dakikada Isaac Palazon ile bu gole yanıt verdi.

Fenerbahçe'nin Betis'e kiraladığı Sofyan Amrabat, bilek sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.

3 maçlık galibiyet serisi sona eren Betis, puanını 42'ye çıkardı. Son 2 maçından 4 puan toplayan Vallecano ise puanını 26'ya yükselterek küme düşme hattıyla arasındaki farkı 2'ye çıkardı.

Betis, gelecek hafta evinde Sevilla ile Endülüs derbisine çıkacak. Vallecano ise Athletic Bilbao'yu konuk edecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 5 1 55 15 56
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
13 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
14 Konyaspor 23 4 9 10 25 35 21
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
