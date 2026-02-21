Real Betis'in serisini Vallecano bozdu

İspanya La Liga'nın 25. haftasında Real Betis ile Rayo Vallecano karşı karşıya geldi. Estadio de La Cartuja'da oynanan mücadele 1-1 sona erdi.



Betis, 16. dakikada Cedric Bakambu'nun golüyle öne geçti. Vallecano, 42. dakikada Isaac Palazon ile bu gole yanıt verdi.



Fenerbahçe'nin Betis'e kiraladığı Sofyan Amrabat, bilek sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.



3 maçlık galibiyet serisi sona eren Betis, puanını 42'ye çıkardı. Son 2 maçından 4 puan toplayan Vallecano ise puanını 26'ya yükselterek küme düşme hattıyla arasındaki farkı 2'ye çıkardı.



Betis, gelecek hafta evinde Sevilla ile Endülüs derbisine çıkacak. Vallecano ise Athletic Bilbao'yu konuk edecek.



