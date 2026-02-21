Kuzey Boru, Aras Kargo engelini rahat aştı

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında Kuzeyboru, seyircisi önünde Aras Kargo'yu 3-0 yendi.
Salon: Aksaray
Hakemler: Burhan İlhan, İbrahim Ünal
Kuzeyboru: Ergül Avcı, Gamze Kılıç, Strunjak, Ayşe Çürük, Czyrnianska, Smarzek (Dilek Kınık Ekşi, Nilsu Şen, Ece Hitayca)
Aras Kargo: Aslıhan Kılıç, Kalandadze, Merve Atlıer, Anthouli, Gamboa, Özgenur Çetiner (Simay Kurt, Sude Taşbaş, İrem Çor, Defne Başyolcu)
Setler: 31-29, 25-14, 25-22
Süre: 90 dakika (39, 24, 27)
