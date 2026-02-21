Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'da teknik direktörlük görevine Mustafa Dalcı getirildi.
Kulübün X hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Mustafa Dalcı ile anlaşmaya varmıştır. Hoş geldin, Mustafa Dalcı." ifadesine yer verildi.
Geçen sezon da Sakaryaspor'da teknik direktörlüğe getirilen Dalcı, bir maçta görev yapmıştı.
Sakaryaspor'da Mustafa Dalcı dönemi!
1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, teknik direktörlük görevi için Mustafa Dalcı ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'da teknik direktörlük görevine Mustafa Dalcı getirildi.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Fenerbahçe'de 8 milyon Euro'ya ayrılık: Archie Brown
-
9
Jhon Duran için açıklama: "Fenerbahçe kurtuldu!"
-
8
Fenerbahçe'de Cherif'in opsiyonu devreye girdi!
-
7
Bremer, Galatasaray maçıyla geri dönebilir!
-
6
Skrinar sonrası Tedesco'dan sürpriz karar!
-
5
Thierry Henry, Victor Osimhen'i dünya devine önerdi!
-
4
Fabio Capello'dan Juventus - Galatasaray için çarpıcı iddia!
-
3
Arrigo Sacchi: "Juventus, Galatasaray'ı eleyebilir"
-
2
Konyaspor - Galatasaray: Muhtemel 11'ler
-
1
Rafa Silva, Benfica'yı da karıştırdı
- 16:04 Galatasaray Daikin, sahasında hata yapmadı!
- 16:03 Kuzey Boru, Aras Kargo engelini rahat aştı
- 15:51 Atletico Madrid'de Osimhen için maaş engeli
- 15:49 Manuel Akanji'den geleceği hakkında açıklama
- 15:40 Trabzonspor, Gaziantep FK maçı kamp kadrosunu açıkladı!
- 15:26 Esenler Erokspor, üç puanı üç golle aldı!
- 15:22 Eyüpspor, Gençlerbirliği karşısında 90+1'de kazandı!
- 15:10 Sakaryaspor'da Mustafa Dalcı dönemi!
- 14:53 Fenerbahçe'de Sadettin Saran devreye girdi!
- 14:25 Fatih Terim, Levent Şahin'i ilk maçında yalnız bırakmadı
- 14:22 Romanya'da Lucescu krizi sona erdi!
- 14:15 Dele Alli, iflasın eşiğinde!
- 14:01 Altekma, Fenerbahçe Medicana deplasmanında
- 13:59 Fenerbahçe'de Cherif'in opsiyonu devreye girdi!
- 13:56 Nahit Eren: ''Yolun sonunda şampiyon olacağız''
- 13:50 Arrigo Sacchi: "Juventus, Galatasaray'ı eleyebilir"
- 13:42 Kayserispor'da seçim tarihi ertelendi
- 13:39 Marco Asensio, Avrupa'da sessiz: 0 gol, 0 asist
- 13:30 Napoli, Sacha Boey'u takip ediyor!
- 13:15 Potada 40. Türkiye Kupası finali: Fenerbahçe - Beşiktaş
- 13:13 Beşiktaş'lı eski futbolcu, antrenörlüğe soyundu
- 12:59 Beşiktaş ile Göztepe 60. randevuda karşı karşıya
- 12:54 Kocaeli'nin ev sahipliğindeki şampiyona başladı
- 12:47 Bremer, Galatasaray maçıyla geri dönebilir!
- 12:38 Nico Schlotterbeck için 50 milyon euro
- 12:37 Vasquez'in ilk maçı belli oldu!
- 12:33 Karagümrük, Samsunspor karşısında hayati 3 puan peşinde
- 12:27 Zeki Çelik için transfer açıklaması: "Doğru değil"
- 12:24 Dolmabahçe'de kritik randevu: Beşiktaş - Göztepe
- 12:24 Karşıyaka, tekrardan seri peşinde
- 12:16 Gianluca Prestianni ifade verdi: "Vinicius'a maymun demedim!"
- 12:11 Ampute Futbol Dünya Kupası el değiştirdi
- 12:07 Judo milli takımız gözünü zirveye dikti
- 12:03 Kayseri Basket, düşük bütçe ile play-off'ta
- 12:01 Trabzonspor, Gaziantep ile 14'üncü randevuda
- 12:01 Konyaspor - Galatasaray: Muhtemel 11'ler
- 12:00 Zinedine Zidane, Fransa hayaline kavuşuyor!
- 11:55 Trabzonspor'da Gaziantep öncesi üç isim kart sınırında!
- 11:51 Samsunspor'da Karagümrük öncesi 4 eksik
- 11:47 Göztepe, Beşiktaş deplasmanında "İstanbul performansına" güveniyor
- 11:45 Jhon Duran için açıklama: "Fenerbahçe kurtuldu!"
- 11:39 Göztepe'de Beşiktaş öncesi iki eksik!
- 11:34 Fenerbahçe'de Tedesco'ya kadro tepkisi
- 11:31 Trabzonspor'da Nwakaeme kararı
- 11:24 Trabzonspor'da Onana'ya terapi
- 11:15 Yeni Komutan: Agbadou
- 11:03 Barış Alper Yılmaz: "Pes etmek doğamda yok!"
- 10:57 Denver Nuggets farklı galibiyetle iki rekor kırdı
- 10:51 Milan Skriniar için hedef Beşiktaş derbisi
- 10:43 Ernest Muçi için indirim talebi
- 10:32 Beşiktaş'ta savunma 22. kez değişiyor!
- 10:30 Sergen Yalçın'ın Göztepe planı: Oh
- 10:28 Barış Alper Yılmaz için transfer zirvesi!
- 10:23 Çağlar Söyüncü için "eski günler" beklentisi!
- 10:14 Noa Lang: "Galatasaray'da yeniden doğdum"
- 10:07 Fenerbahçe'de 8 milyon Euro'ya ayrılık: Archie Brown
- 09:59 Noa Lang, ilk Galatasaray formasını camiye bağışladı
- 09:57 FIFA'dan Trabzonspor'a ret: Thomas Meunier
- 09:52 Sultanlar Ligi'nde derbi: VakıfBank - Fenerbahçe
- 09:51 Sadettin Saran'dan Tedesco'ya destek
Reklam
AVRUPA'DAN FUTBOL
Arrigo Sacchi: "Juventus, Galatasaray'ı eleyebilir"
Bremer, Galatasaray maçıyla geri dönebilir!
Nico Schlotterbeck için 50 milyon euro
Zeki Çelik için transfer açıklaması: "Doğru değil"
Athletic Bilbao, Guruzeta'nın golleriyle üç puanı aldı!
Dortmund eski aşkını radarına aldı: Jadon Sancho
Marsilya, kabustan uyanamadı!
Igor Tudor'dan Kuzey Londra derbisi için flaş mesaj!
Şok iddia! Arsenal - Rafael Leao
Arteta: ''Tam olarak istediğimiz yerdeyiz''
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|22
|17
|4
|1
|55
|15
|55
|2
|Fenerbahçe
|22
|15
|7
|0
|51
|20
|52
|3
|Trabzonspor
|22
|13
|6
|3
|43
|26
|45
|4
|Göztepe
|22
|11
|8
|3
|27
|12
|41
|5
|Beşiktaş
|22
|11
|7
|4
|40
|29
|40
|6
|Başakşehir
|22
|9
|6
|7
|38
|25
|33
|7
|Samsunspor
|22
|7
|9
|6
|25
|27
|30
|8
|Kocaelispor
|23
|8
|6
|9
|21
|24
|30
|9
|Gaziantep FK
|22
|7
|7
|8
|29
|38
|28
|10
|Alanyaspor
|22
|5
|11
|6
|24
|25
|26
|11
|Rizespor
|23
|5
|9
|9
|28
|35
|24
|12
|Antalyaspor
|22
|6
|5
|11
|22
|35
|23
|13
|Gençlerbirliği
|23
|6
|5
|12
|28
|34
|23
|14
|Eyüpspor
|23
|5
|6
|12
|19
|35
|21
|15
|Konyaspor
|22
|4
|8
|10
|25
|35
|20
|16
|Kasımpaşa
|22
|4
|7
|11
|19
|31
|19
|17
|Kayserispor
|22
|2
|10
|10
|17
|43
|16
|18
|Karagümrük
|22
|3
|3
|16
|20
|42
|12