Beşiktaş'ta savunma 22. kez değişiyor!

Beşiktaş, Süper Lig'in bitmesine 12 hafta kala lider Galatasaray'ın 15 puan gerisine kaldı. Aylar önce zirve yarışına havlu atan siyah-beyazlıların, bu başarısızlığında savunma dörtlüsünde bir türlü istikrarın yakalanamamasının payı büyük oldu.
Siyah-beyazlılar, bu sezon oynadığı 22 maçın, 21'inde farklı defans oyuncularıyla sahada mücadele etti. Sadece 6. haftada 3-1 kazanılan Kocaelispor ve 1-1 sona eren Galatasaray müsabakalarında defansını değiştirmedi.
22. KEZ DEĞİŞİKLİK
Savunmadaki istikrarsızlığa bir türlü çare bulamayan teknik direktör Sergen Yalçın, savunmada 22. kez değişime gitmeye hazırlanıyor. Deneyimli hocanın Başakşehir maçında Murillo, Agbadou ve Rıdvan'la birlikte görev alan Djalo'yu Göztepe karşılaşmasında yedek soyunduracağı, yerine Emirhan'ı sahaya süreceği öğrenildi.
Ligde son 5 maçta kalesini rakip forvetlere kapatamayan siyah-beyaz ekip, son olarak 19 Ocak'ta oynanan Kayserispor mücadelesinde gol yemedi. Ardından 5 müsabakada gole engel olamadı. Siyah-beyazlılar, şu anda lide ilk 10 sıra içerisinde Gaziantep'ten (38) sonra en çok gol yiyen ikinci takım (29) konumunda.
MAÇLAR VE SAVUNMALAR
Eyüp: Svensson, Paulista, Uduokhai, Emirhan
Alanya: Svensson, Djalo, Uduokhai, Jurasek
Başakşehir: Gökhan, Djalo, Uduokhai, Jurasek
Göztepe: Gökhan, Paulista, Uduokhai, Jurasek
Kayseri: Svensson, Emirhan, Uduokhai, Jurasek
Kocaeli: Gökhan, Djalo, Emirhan, Jurasek
Galatasaray: Gökhan, Djalo, Emirhan, Jurasek
Gençlerbirliği: Svensson, Djalo, Emirhan, Rıdvan
Konya: Taylan, Paulista, Emirhan, Rıdvan
Kasımpaşa: Gökhan, Djalo, Emirhan, Rıdvan
Fenerbahçe: Gökhan, Paulista, Emirhan, Rıdvan
Antalya: Gökhan, Paulista, Djalo, Rıdvan
Samsun: Gökhan, Paulista, Emirhan, Rıdvan
Karagümrük: Gökhan, Paulista, Emirhan, Jurasek
Gaziantep: Gökhan, Paulista, Emirhan, Rıdvan
Trabzon: Gökhan, Paulista, Djalo, Emirhan
Ç.Rize: Taylan, Paulista, Djalo, Rıdvan
Kayseri: Gökhan, Uduokhai, Emirhan, Rıdvan
Eyüpspor: Taylan, Djalo, Emirhan, Rıdvan
Konya: Gökhan, Djalo, Emirhan, Rıdvan
Alanya: Gökhan, Agbadou, Emirhan, Rıdvan
Başakşehir: Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan
