21 Şubat
Konyaspor-Galatasaray
20:00
21 Şubat
Eyüpspor-Gençlerbirliği
13:30
21 Şubat
M.City-Newcastle
23:00
21 Şubat
Toulouse-Paris FC
21:00
21 Şubat
Lens-AS Monaco
19:00
21 Şubat
Cagliari-Lazio
22:45
21 Şubat
Lecce-Inter
20:00
21 Şubat
Juventus-Como
17:00
21 Şubat
Atletico Madrid-Espanyol
23:00
21 Şubat
Osasuna-Real Madrid
20:30
21 Şubat
Real Betis-Rayo Vallecano
18:15
21 Şubat
Real Sociedad-Real Oviedo
16:00
21 Şubat
Chelsea-Burnley
18:00
21 Şubat
West Ham United-Bournemouth
20:30
21 Şubat
Alanyaspor-Başakşehir
16:00
21 Şubat
Brentford-Brighton
18:00
21 Şubat
Aston Villa-Leeds United
18:00
21 Şubat
RB Leipzig-B. Dortmund
20:30
21 Şubat
Wolfsburg-Augsburg
17:30
21 Şubat
Union Berlin-Leverkusen
17:30
21 Şubat
FC Köln-Hoffenheim
17:30
21 Şubat
Bayern Munih-E. Frankfurt
17:30
21 Şubat
Boluspor-İstanbulspor
16:00
21 Şubat
Iğdır FK-Esenler Erokspor
13:30
21 Şubat
PSG-Metz
23:05

Beşiktaş'ta savunma 22. kez değişiyor!

İlk 10 içerisindeki en çok gol yiyen ikinci takım olan Beşiktaş'ta savunma hattı, Göztepe karşısında da bir önceki mücadeleye göre farklı olacak. Djalo'nun yerine Emirhan 11'de sahaya çıkacak.

calendar 21 Şubat 2026 10:32
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta savunma 22. kez değişiyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş, Süper Lig'in bitmesine 12 hafta kala lider Galatasaray'ın 15 puan gerisine kaldı. Aylar önce zirve yarışına havlu atan siyah-beyazlıların, bu başarısızlığında savunma dörtlüsünde bir türlü istikrarın yakalanamamasının payı büyük oldu.

Siyah-beyazlılar, bu sezon oynadığı 22 maçın, 21'inde farklı defans oyuncularıyla sahada mücadele etti. Sadece 6. haftada 3-1 kazanılan Kocaelispor ve 1-1 sona eren Galatasaray müsabakalarında defansını değiştirmedi.

22. KEZ DEĞİŞİKLİK

Savunmadaki istikrarsızlığa bir türlü çare bulamayan teknik direktör Sergen Yalçın, savunmada 22. kez değişime gitmeye hazırlanıyor. Deneyimli hocanın Başakşehir maçında Murillo, Agbadou ve Rıdvan'la birlikte görev alan Djalo'yu Göztepe karşılaşmasında yedek soyunduracağı, yerine Emirhan'ı sahaya süreceği öğrenildi.

Ligde son 5 maçta kalesini rakip forvetlere kapatamayan siyah-beyaz ekip, son olarak 19 Ocak'ta oynanan Kayserispor mücadelesinde gol yemedi. Ardından 5 müsabakada gole engel olamadı. Siyah-beyazlılar, şu anda lide ilk 10 sıra içerisinde Gaziantep'ten (38) sonra en çok gol yiyen ikinci takım (29) konumunda.

MAÇLAR VE SAVUNMALAR

Eyüp: Svensson, Paulista, Uduokhai, Emirhan
Alanya: Svensson, Djalo, Uduokhai, Jurasek
Başakşehir: Gökhan, Djalo, Uduokhai, Jurasek
Göztepe: Gökhan, Paulista, Uduokhai, Jurasek
Kayseri: Svensson, Emirhan, Uduokhai, Jurasek
Kocaeli: Gökhan, Djalo, Emirhan, Jurasek
Galatasaray: Gökhan, Djalo, Emirhan, Jurasek
Gençlerbirliği: Svensson, Djalo, Emirhan, Rıdvan
Konya: Taylan, Paulista, Emirhan, Rıdvan
Kasımpaşa: Gökhan, Djalo, Emirhan, Rıdvan
Fenerbahçe: Gökhan, Paulista, Emirhan, Rıdvan
Antalya: Gökhan, Paulista, Djalo, Rıdvan
Samsun: Gökhan, Paulista, Emirhan, Rıdvan
Karagümrük: Gökhan, Paulista, Emirhan, Jurasek
Gaziantep: Gökhan, Paulista, Emirhan, Rıdvan
Trabzon: Gökhan, Paulista, Djalo, Emirhan
Ç.Rize: Taylan, Paulista, Djalo, Rıdvan
Kayseri: Gökhan, Uduokhai, Emirhan, Rıdvan
Eyüpspor: Taylan, Djalo, Emirhan, Rıdvan
Konya: Gökhan, Djalo, Emirhan, Rıdvan
Alanya: Gökhan, Agbadou, Emirhan, Rıdvan
Başakşehir: Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
13 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.