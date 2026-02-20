Igor Tudor'dan Kuzey Londra derbisi için flaş mesaj!

İngiltere Premier Lig'de 22 Şubat Pazar günü sahasında Arsenal ile Kuzey Londra derbisinde karşılaşacak olan Tottenham'da Teknik Direktör Igor Tudor açıklamalarda bulundu.



"13 OYUNCUYLA ANTRENMAN YAPTIK"



Sakatlık ve cezalar nedeniyle Tottenham'ın en az 11 oyuncusundan yoksun olacağını belirten Tudor, "10 sakat oyuncunuzun olduğu bir tablo çok nadir görülür, üstelik bazıları ciddi sakatlık. Antrenmanları 13 saha oyuncusuyla yaptık. Durum bu. Mükemmel değil ama bu da başarı için daha büyük bir meydan okuma. Pazar günü için kesin 13 oyuncumuz var ve hedefimize ulaşmak için bu yeterli." dedi.



"SAVAŞA HAZIR BİR TAKIM İSTİYORUM"



Kuzey Londra derbisinin öneminin farkında olduğunu vurgulayan Hırvat teknik adam, önceliğinin mentalite olduğunu söyledi:



"Bu maçın önemini elbette biliyorum. Bu bir derbi. Herkes bizden üç puan bekliyor. Bunun farkındayız. Ancak ilk antrenmanlarda amacım bir takım olmaktı. Savaşa doğru zihniyetle çıkan, acı çekmeye hazır bir takım olmak. Mücadele eden, koşan, doğru mentaliteye sahip bir ekip. Başlangıç bu."



"BU TAKIM KALİTE DOLU"



Son 12 ayda lig performansı beklentilerin altında kalsa da Tudor, kadroya güvendiğini dile getirdi:



"Bu takım kalite dolu. Yetenekli oyunculara ve güçlü motorlara sahipler. Koşabilecek bacakları var. Büyük bir potansiyel var."



"SAHADA NE İSTEDİĞİNİZ KONUSUNDA AÇIK OLMALISINIZ"



Oyuncu grubuyla uzun görüşmeler yaptığını belirten deneyimli çalıştırıcı, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:



"Oyuncular netlik ister. Hem değerler hem de sahada ne istediğiniz konusunda açık olmalısınız. İnsanlar, karakter ve değerler hakkında iki net mesaj verdik; aynı zamanda nasıl oynamak istediğimizi de anlattık. Bu iki unsur birlikte ilerlemeli."



