22 Şubat
Beşiktaş-Göztepe
20:00
22 Şubat
Karagümrük-Samsunspor
20:00
22 Şubat
Kayserispor-Antalyaspor
13:30
22 Şubat
Nice-Lorient
19:15
22 Şubat
AC Milan-Parma
20:00
22 Şubat
Roma-Cremonese
22:45
22 Şubat
Auxerre-Rennes
17:00
22 Şubat
Angers-Lille
19:15
22 Şubat
Nantes-Le Havre
19:15
22 Şubat
FC Twente-FC Groningen
14:15
22 Şubat
Strasbourg-Lyon
22:45
22 Şubat
Genoa-Torino
14:30
22 Şubat
Go Ahead Eagles-Heracles
16:30
22 Şubat
FC Utrecht-PEC Zwolle
16:30
22 Şubat
Alkmaar-S. Rotterdam
18:45
22 Şubat
Feyenoord-Telstar
22:00
22 Şubat
Estoril-Gil Vicente
21:00
22 Şubat
Atalanta-SSC Napoli
17:00
22 Şubat
Celta Vigo-Mallorca
20:30
22 Şubat
Villarreal-Valencia
23:00
22 Şubat
Gaziantep FK-Trabzonspor
16:00
22 Şubat
Barcelona-Levante
18:15
22 Şubat
Getafe-Sevilla
16:00
22 Şubat
Tottenham-Arsenal
19:30
22 Şubat
Sunderland-Fulham
17:00
22 Şubat
N. Forest-Liverpool
17:00
22 Şubat
C.Palace-Wolves
17:00
22 Şubat
FC Heidenheim-VfB Stuttgart
21:30
22 Şubat
St. Pauli-Werder Bremen
19:30
22 Şubat
Freiburg-Mönchengladbach
17:30
22 Şubat
Bodrum FK-Manisa FK
20:00
22 Şubat
Arca Çorum FK-Ümraniye
16:00
22 Şubat
Erzurumspor-Serik Belediyespor
13:30
22 Şubat
Bandırmaspor-Hatayspor
13:30
22 Şubat
FC Porto-Rio Ave
23:30

Tedesco, Galatasaray mağlubiyetini fırsat bildi!

Avrupa Ligi'nde Nottingham Forest yenilgisiyle sarsılan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Domenico Tedesco, moralleri toplamak için harekete geçti.

Tedesco, Galatasaray mağlubiyetini fırsat bildi!
Avrupa Ligi'nde Kadıköy'deki mücadelede İngiliz ekibi Nottingham Forest'a beklenmedik bir şekilde 3-0 yenilerek tur şansını oldukça zora sokan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Domenico Tedesco takımdaki moral bozukluğunu dağıtmak için kolları sıvadı.
 
Sahada beklenen etkiyi yaratamayan oyuncularını teselli eden genç çalıştırıcı, önlerindeki Kasımpaşa maçının önemine değindi.
 
Nottingham mücadelesinin artık geride kaldığını ifade eden Tedesco, oyuncularından tamamen lige konsantre olmalarını istedi.
 
MUTLAKA KAZANALIM
 
Zirve yarışında Galatasaray'ı takip ettiklerini ve rakipleriyle henüz ikinci maçı oynamadıklarını ifade eden Tedesco, iplerin ellerinde olduğunu söyledi. Ardından cumartesi gecesi Galatasaray'ın yenilgisi geldi, moraller yükseldi.
 
Her maçın ayrı bir hikayesi olduğunu ve Kasımpaşa sınavına da aynı ciddiyetle hazırlanmak zorunda olduklarını belirten başarılı çalıştırıcı, "Kazanırsak puanlar eşitlenecek. Bu bizim için büyük bir fırsat. Bunu değerlendirmemiz gerek. Kesinlikle galip gelmemiz gerekiyor" dedi.
 
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
 
Fenerbahçe'de pazartesi günü Süper Lig'de oynanacak olan Kasımpaşa mücadelesinin hazırlıkları başladı.
 
Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen çalışmaya sakatlıkları bulunan Alvarez ve Skriniar dışındaki isimler katılırken, Kasımpaşa mücadelesinin taktiği üzerinde duruldu.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
