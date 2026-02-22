Tedesco, Galatasaray mağlubiyetini fırsat bildi!

Avrupa Ligi'nde Kadıköy'deki mücadelede İngiliz ekibi Nottingham Forest'a beklenmedik bir şekilde 3-0 yenilerek tur şansını oldukça zora sokan Fenerbahçe 'de Teknik Direktör Domenico Tedesco takımdaki moral bozukluğunu dağıtmak için kolları sıvadı.

Sahada beklenen etkiyi yaratamayan oyuncularını teselli eden genç çalıştırıcı, önlerindeki Kasımpaşa maçının önemine değindi.

Nottingham mücadelesinin artık geride kaldığını ifade eden Tedesco, oyuncularından tamamen lige konsantre olmalarını istedi.

MUTLAKA KAZANALIM

Zirve yarışında Galatasaray'ı takip ettiklerini ve rakipleriyle henüz ikinci maçı oynamadıklarını ifade eden Tedesco, iplerin ellerinde olduğunu söyledi. Ardından cumartesi gecesi Galatasaray'ın yenilgisi geldi, moraller yükseldi.

Her maçın ayrı bir hikayesi olduğunu ve Kasımpaşa sınavına da aynı ciddiyetle hazırlanmak zorunda olduklarını belirten başarılı çalıştırıcı, "Kazanırsak puanlar eşitlenecek. Bu bizim için büyük bir fırsat. Bunu değerlendirmemiz gerek. Kesinlikle galip gelmemiz gerekiyor" dedi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Fenerbahçe'de pazartesi günü Süper Lig'de oynanacak olan Kasımpaşa mücadelesinin hazırlıkları başladı.

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen çalışmaya sakatlıkları bulunan Alvarez ve Skriniar dışındaki isimler katılırken, Kasımpaşa mücadelesinin taktiği üzerinde duruldu.