21 Şubat
Konyaspor-Galatasaray
2-0
21 Şubat
Eyüpspor-Gençlerbirliği
1-0
21 Şubat
M.City-Newcastle
2-1
21 Şubat
Toulouse-Paris FC
1-1
21 Şubat
Lens-AS Monaco
2-3
21 Şubat
Cagliari-Lazio
0-0
21 Şubat
Lecce-Inter
0-2
21 Şubat
Juventus-Como
0-2
21 Şubat
Atletico Madrid-Espanyol
4-2
21 Şubat
Osasuna-Real Madrid
2-1
21 Şubat
Real Betis-Rayo Vallecano
1-1
21 Şubat
Real Sociedad-Real Oviedo
3-3
21 Şubat
Chelsea-Burnley
1-1
21 Şubat
West Ham United-Bournemouth
0-0
21 Şubat
Alanyaspor-Başakşehir
1-2
21 Şubat
Brentford-Brighton
0-2
21 Şubat
Aston Villa-Leeds United
1-1
21 Şubat
RB Leipzig-B. Dortmund
2-2
21 Şubat
Wolfsburg-Augsburg
2-3
21 Şubat
Union Berlin-Leverkusen
1-0
21 Şubat
FC Köln-Hoffenheim
2-2
21 Şubat
Bayern Munih-E. Frankfurt
3-2
21 Şubat
Boluspor-İstanbulspor
0-1
21 Şubat
Iğdır FK-Esenler Erokspor
0-3
21 Şubat
PSG-Metz
3-0

PSG, Metz'i yendi ve liderliğe yükseldi

Fransa Ligue 1'in 23. haftasında PSG, konuk ettiği Metz'i 3-0 yendi ve liderliğe yükseldi.

calendar 22 Şubat 2026 01:18
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
PSG, Metz'i yendi ve liderliğe yükseldi
Fransa Ligue 1'in 23. haftasında PSG, Metz'i konuk etti. 
Prensler Parkı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı. 

PSG'ye galibiyeti getiren golleri 3. dakikad Desire Doue, 45+3. dakikada Bradley Barcola ve 77. dakikada Gonçalo Ramos kaydetti. 

Bu sonuçla birlikte puanını 54'e yükselten PSG, 52 puanlı Lens'i geride bırakarak liderlik koltuğuna oturdu. 

13 puanda kalan Metz ise ligin son sırasında yer aldı. 

Ligde bir sonraki hafta PSG, Le Havre'ye konuk olacak. Metz ise Brest'i ağırlayacak. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
