PSG, Metz'i yendi ve liderliğe yükseldi

Fransa Ligue 1'in 23. haftasında PSG, Metz'i konuk etti.

Prensler Parkı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı.



PSG'ye galibiyeti getiren golleri 3. dakikad Desire Doue, 45+3. dakikada Bradley Barcola ve 77. dakikada Gonçalo Ramos kaydetti.



Bu sonuçla birlikte puanını 54'e yükselten PSG, 52 puanlı Lens'i geride bırakarak liderlik koltuğuna oturdu.



13 puanda kalan Metz ise ligin son sırasında yer aldı.



Ligde bir sonraki hafta PSG, Le Havre'ye konuk olacak. Metz ise Brest'i ağırlayacak.



