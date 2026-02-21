Suat Kaya: 'Boluspor, Play-Off grubuna girecek'

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında konuk ettiği İstanbulspor'a 1-0 mağlup olan Boluspor'un teknik direktörü Suat Kaya, "Ufak tefek sorunlarımız var ama bunların arkasından sığınmıyorum. Play-off grubunun içine girmek için elimizden geleni yapacağız." dedi.



Kaya, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, son 7 gün günde 3 maç oynadıklarını, bu nedenle sakatlıklar ve kart cezalılarının kendilerini yorduğunu söyledi.



Takımın 75. dakikadan sonra yorulduğunu belirten Kaya, maça iyi başladıklarını, ilk yarının dengeli geçtiğini kaydetti.



Suat Kaya, artık bundan sonraki maçlara odaklanacaklarını dile getirerek, "Önümüzdeki hafta iyi bir dinlenmeyle, rakibe iyi çalışarak bu işten çıkış sağlamamız lazım. Ben oyuncularıma güveniyorum. Ufak tefek sorunlarımız var ama bunların arkasından sığınmıyorum. Play-off grubunun içine girmek için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.



