Fransa Ligue 1'in 23. haftasında lider Lens, Monaco'yu konuk etti.



Bollaert-Delelis Stadı'nda oynanan mücadeleyi Monaco 3-2 kazandı.



Lens'in gollerini 3. dakikada Odsonne Edouard ve 56. dakikada Florian Thauvin kaydetti.



2-0'dan maçı çevirip 3-2 kazanan Monaco'nun gollerii ise 62. dakikada Folarin Balogun, 70. dakikada Denis Zakaria ve 72. dakikada Ansu Fati'den geldi.



Bu sonuçla birlikte şampiyonluk yolunda kritik bir kayıp yaşayan Lens, 52 puanda kaldı ve en yakın takipçisi PSG ile arasındaki puan farkını açma fırsatını kaçırdı.



1 maçı eksik olan PSG'nin 51 puanı bulunuyor.



Galibiyetin ardından puanını 34'e yükselten Monaco ise 6. sırada konumlandı.



Ligde bir sonraki hafta Lens, deplasmanda Strasbourg ile karşı karşıya gelecek. Monaco ise Angers'i ağırlayacak.



