21 Şubat
Konyaspor-Galatasaray
0-0DA
21 Şubat
Eyüpspor-Gençlerbirliği
1-0
21 Şubat
M.City-Newcastle
23:00
21 Şubat
Toulouse-Paris FC
0-04'
21 Şubat
Lens-AS Monaco
2-3
21 Şubat
Cagliari-Lazio
22:45
21 Şubat
Lecce-Inter
0-0DA
21 Şubat
Juventus-Como
0-2
21 Şubat
Atletico Madrid-Espanyol
23:00
21 Şubat
Osasuna-Real Madrid
0-033'
21 Şubat
Real Betis-Rayo Vallecano
1-1
21 Şubat
Real Sociedad-Real Oviedo
3-3
21 Şubat
Chelsea-Burnley
1-1
21 Şubat
West Ham United-Bournemouth
0-035'
21 Şubat
Alanyaspor-Başakşehir
1-2
21 Şubat
Brentford-Brighton
0-2
21 Şubat
Aston Villa-Leeds United
1-1
21 Şubat
RB Leipzig-B. Dortmund
1-035'
21 Şubat
Wolfsburg-Augsburg
2-3
21 Şubat
Union Berlin-Leverkusen
1-0
21 Şubat
FC Köln-Hoffenheim
2-2
21 Şubat
Bayern Munih-E. Frankfurt
3-2
21 Şubat
Boluspor-İstanbulspor
0-1
21 Şubat
Iğdır FK-Esenler Erokspor
0-3
21 Şubat
PSG-Metz
23:05

Lens'ten şampiyonluk yolunda kritik kayıp

Fransa Ligue 1'in 23. haftasında lider Lens sahasında 2-0 öne geçtiği maçta Monaco'ya 3-2 mağlup oldu.

calendar 21 Şubat 2026 21:04
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Lens'ten şampiyonluk yolunda kritik kayıp
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fransa Ligue 1'in 23. haftasında lider Lens, Monaco'yu konuk etti.

Bollaert-Delelis Stadı'nda oynanan mücadeleyi Monaco 3-2 kazandı.

Lens'in gollerini 3. dakikada Odsonne Edouard ve 56. dakikada Florian Thauvin kaydetti.

2-0'dan maçı çevirip 3-2 kazanan Monaco'nun gollerii ise 62. dakikada Folarin Balogun, 70. dakikada Denis Zakaria ve 72. dakikada Ansu Fati'den geldi.

Bu sonuçla birlikte şampiyonluk yolunda kritik bir kayıp yaşayan Lens, 52 puanda kaldı ve en yakın takipçisi PSG ile arasındaki puan farkını açma fırsatını kaçırdı.

1 maçı eksik olan PSG'nin 51 puanı bulunuyor.

Galibiyetin ardından puanını 34'e yükselten Monaco ise 6. sırada konumlandı.

Ligde bir sonraki hafta Lens, deplasmanda Strasbourg ile karşı karşıya gelecek. Monaco ise Angers'i ağırlayacak.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 5 1 55 15 56
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
13 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
14 Konyaspor 23 4 9 10 25 35 21
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
