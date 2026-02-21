Bremer, Galatasaray maçıyla geri dönebilir!

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray'a deplasmanda 5-2 kaybeden Juventus'ta savunmadan Gleison Bremer de bu maçta sakatlanmıştı.



28 yaşındaki Brezilyalı stoper, Galatasaray maçının ardından ligdeki Como maçının kadrosuna sakatlığı nedeniyle dahil edilmedi.



İtalyan basını, Bremer'in, Galatasaray ile çarşamba günü oynanacak rövanş karşılaşmasında forma giyme ihtimali bulunduğunu duyurdu.



Juventus'ta bu sezon 20 maçta süre bulan Bremer, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.



