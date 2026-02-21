Trabzonspor'da Onana'ya terapi

Trabzonspor'da sezona çok iyi bir başlangıç yapan ancak son haftalarda büyük düşüş yaşayan kaleci Andre Onana'ya teknik heyet ve takım arkadaşları tam destek verdi.
Kamerunlu file bekçisiyle bire bir görüşmeler yapan Fatih Tekke, tecrübeli eldivene "Sana güveniyoruz. Bu takımın lider oyuncularındansın. Herkes şanssız dönemlerden geçer. Avrupa'nın en iyilerinden birisin" diyerek moral aşılıyor.
Son 7 maçta 13 gol yiyen 29 yaşındaki oyuncu, eleştirilerin hedefine oturmuştu.
Kamerunlu file bekçisiyle bire bir görüşmeler yapan Fatih Tekke, tecrübeli eldivene "Sana güveniyoruz. Bu takımın lider oyuncularındansın. Herkes şanssız dönemlerden geçer. Avrupa'nın en iyilerinden birisin" diyerek moral aşılıyor.
Son 7 maçta 13 gol yiyen 29 yaşındaki oyuncu, eleştirilerin hedefine oturmuştu.