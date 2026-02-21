Recep Uçar: 'Hak edilmiş bir üç puan'

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Kocaelispor'u 2-0 yenen Çaykur Rizespor'da teknik direktör Recep Uçar, uzun zamandır taraftarları mutlu edemediklerini, bugün itibarıyla onları da mutlu ettiklerini söyledi.
Uçar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, önceki maçlarda genel olarak iyi oyunlar ortaya koyduklarını ama sonuca yansıtmakta zorlandıklarını belirtti.
Son haftalarda kazanamadıklarını dile getiren Uçar, "Bunun bilinciyle hazırlandığımız bir maçtı. Belki geçen haftaki 2-0'dan dönüş, 2-2'ye geliş bizim adımıza bir sinyal, mesaj olmuştu. Belki bazı yeni başlangıçların, bazı şeylerin miladı olabilecek, tetikleyebilecek bir kıvılcım olabilecek bir sonuç olarak değerlendirmiştim." dedi.
Uçar, evlerinde uzun süredir kazanamadıklarını aktararak, "Mutlak kazanmak parolasıyla çıktığımız bir maç. Diğer maçlardan farklı olarak belki iyi başladığımız, iyi götürdüğümüz, bence hem de iyi de bitirdiğimiz bir maç oldu. Bundan dolayı oyuncularımı canı gönülden, yürekten kutluyorum. Uzun zamandır taraftarlarımızı mutlu edemiyorduk. Bugün itibarıyla onları da mutlu ettik. Ondan dolayı mutluyuz." ifadelerini kullandı.
Kocaelispor'un ligin iyi takımlarından birisi olduğunu vurgulayan Uçar, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Şu anda 30 puanda, ligin en az gol yiyen takımlarından. İyi oyuncuları ve oyun gücü olan bir takımdı. Evimizde baskılı bir oyunla oynamak istiyorduk ve nitekim öyle başladık. Mihaila'nın bulduğu golle öne geçtik. Sonrasında geri çekilmedik. Gerek oyun kurulumunda onların nasıl basabileceğini öngörüyorduk. Birkaç planımızda vardı. Genel olarak üçüncü bölgeye kolay gittiğimiz bir oyundu ama maalesef yine bizim belki en büyük sorunumuz sezon başından beri benden önce benim olduğum süreçte de sonlandıramamak. Sonlandırabilsek devreye biraz daha farklı girebilirdik. İkinci yarıda geriye çekilmeden oynamak istiyorduk. Nitekim öyle aynı mantalite ile başladık."
Maçta 2-0 öne geçtiklerini ve skoru korumasını bildiklerini kaydeden Uçar, "Bundan dolayı hak edilmiş bir üç puan bence. Her yönüyle daha iyi mücadele eden, daha iyi oynayan daha iyi savunma yapan takımın bugün üç puan aldığını düşünüyorum." diye konuştu.
Uçar, Kocaelispor'un bugüne kadar çıktığı müsabakalardan farklı olarak daha ofansif bir 11'le sahayı çıktığına işaret ederek, genel itibarıyla bugün uzun bir aradan sonra gol yemeden bitirebilmenin güzel olduğunun altını çizdi.
Haftaya Kasımpaşa ile mücadele edeceklerini anımsatan Uçar, "İyi transferler yapan bir Kasımpaşa deplasmanımız var. Umarım Gençlerbirliği'ni ve bu maçı milat kabul edip, geri kalan bölümde hem iyi oyunlar, hem iyi sonuçlar alarak camiamızın yüzünü güldürmeye devam ederiz." şeklinde konuştu.
Maçta bütün oyuncularının iyi oynadığına dikkati çeken Uçar, "Şurada da zorlandığımı açık ve net söyleyeyim. Yani oyun bizim adımıza iyi gidiyor. Onlar değişiklik yapıyor. Ama sahadaki performanslardan genel olarak memnun olduğum için 70'inci dakikaya kadar da değişiklik yapacak şey bulamadım. Biraz Mihaila olduğu için ilk planda Zeqiri değişikliği yaptık." dedi.
Uçar, Ali Sowe'un da oyunda olmadığını, bunun kendisi tarafından alınan teknik bir karar olduğunu anlatarak, "Açık ve net söyleyeyim, Ali Sowe önemli bir oyuncumuz. Bundan sonra da bize ciddi katkılar sağlayacak. Ama bana göre kendisi için de takım için de doğrusu buydu. Bazen ileri gidebilmek için bir geri adım atmak iyi olur. Ama aldığımız bütün kararları Rizespor'un menfaati için alıyoruz. Ali Sowe da Taha da kadromuzda bulunan bütün oyuncuların da bundan sonraki süreçte bize katkı sağlayacaklarını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Uzun zamandır kazanamamanın kendilerini üzdüğünü belirten Uçar, "Belki hepimizi geriyordu. Belki öz güvenimizi aşağıya çekiyordu. Kolay değil bu süreçleri yönetebilmek, oyuncular açısından da kolay değil. Bizler açısından da kolay değil. Ama şükürler olsun bugün itibarıyla 24 puana çıktık. Geçen haftaki bir puan da değerliydi. Daha yolumuz uzun, kazanılacak çok maçlar var." dedi.
Recep Uçar: "Hak edilmiş bir üç puan"
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Kocaelispor maçı sonrası konuştu.
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Kocaelispor'u 2-0 yenen Çaykur Rizespor'da teknik direktör Recep Uçar, uzun zamandır taraftarları mutlu edemediklerini, bugün itibarıyla onları da mutlu ettiklerini söyledi.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Zeki Çelik için Juventus ve anlaşma iddiası!
-
9
Okan Buruk için sözleşme yanıtı
-
8
Victor Osimhen, Konyaspor maçında yok!
-
7
Atletico Madrid, Ederson'u doğruladı!
-
6
Galatasaray'ın Göztepe maçı ertelenecek!
-
5
Galatasaray taraftarlarından Osimhen için hazırlık!
-
4
Ola Aina'dan Fenerbahçe'yi kızdıracak sözler
-
3
Dursun Özbek'ten Çağrı Hakan Balta için açıklama
-
2
Fenerbahçe'den Skriniar için sakatlık açıklaması!
-
1
Fabio Capello'dan Juventus - Galatasaray için çarpıcı iddia!
- 00:57 Dortmund eski aşkını radarına aldı: Jadon Sancho
- 00:41 Selçuk İnan: ''Çok fazla bireysel yaptık''
- 00:38 Marsilya'da işler yolunda değil!
- 00:28 Recep Uçar: "Hak edilmiş bir üç puan"
- 23:55 TBF'den Beşiktaş GAİN'in maç saati talebine ret!
- 23:54 Horton-Tucker: ''Kazandığımız için mutluyuz ama...''
- 23:41 Ankaragücü'nden "bahis" operasyonu açıklaması!
- 23:36 Saras Jasikevicius: "Bu oyun kupa için yeterli değil"
- 23:32 Igor Tudor'dan Kuzey Londra derbisi için flaş mesaj!
- 23:26 Şok iddia! Arsenal - Rafael Leao
- 22:56 Fenerbahçe Beko, kupada finale yükselerek Beşiktaş GAİN'in rakibi oldu
- 22:20 Sakaryaspor'da bir dönem daha bitti
- 22:09 Milan Skriniar: "Bana sadece birkaç hafta verin"
- 22:00 Milli eskrimci Alara Atmaca'dan altın madalya
- 21:55 Çaykur Rizespor, altı maçlık hasretini bitirdi!
- 21:49 Rafa Silva Benfica'yı da karıştırdı
- 21:33 Fenerbahçe'de Olağanüstü Genel Kurul tarihi açıklandı!
- 21:17 Skrinar sonrası Tedesco'dan sürpriz karar!
- 20:58 Sertaç Şanlı: '' Taraftarımıza armağan olsun''
- 20:48 Thierry Henry, Victor Osimhen'i dünya devine önerdi!
- 20:41 Kadın futbol için devasa adım
- 20:17 Arteta: ''Tam olarak istediğimiz yerdeyiz''
- 20:10 Dusan Alimpijevic: "İnanılmaz işlere imza atıyoruz"
- 20:05 Scott McTominay: "Futbol fazla yumuşaklaştı"
- 19:41 Islam Makhachev: ''UFC bizimle ilgilenmiyor''
- 19:20 Anadolu Efes'i yenen Beşiktaş GAİN, Türkiye Kupası'nda finalde
- 18:56 Galatasaray Daikin'de, Barbolini ile yollar ayrıldı
- 18:33 Luciano Spalletti: "İstanbul'da yaşadığımız acıyı yay gibi kullanmalıyız"
- 18:08 Talisca'dan Nottingham maçı sonrası paylaşım: "Unutmalıyız"
- 17:54 Kadınlar Süper Lig'de 20. hafta tamamlandı
- 17:53 Vincent Kompany: "Mourinho kabul edilemez bir hata yaptı"
- 17:44 Son MVP anketinde zirve SGA'in, Jokic takipte, Wemby yükselişte
- 17:44 Jaden Ivey'den çarpıcı sağlık açıklaması: "Eski ben öldü"
- 17:41 Haftanın PFDK cezaları açıklandı!
- 17:30 Schalke'de Edin Dzeko'ya büyük övgü!
- 17:02 Victor Osimhen, Konyaspor maçında yok!
- 16:49 Gazze'ye 50 mini futbol sahası ve 20 bin kişilik stadyum
- 16:29 Zeki Çelik için Juventus ve anlaşma iddiası!
- 16:02 Guardiola'dan şampiyonluk yarışı için yanıt!
- 15:44 Fenerbahçe yöneticisi Ahmet Murat Emanetoğlu'nun babası, son yolculuğuna uğurlandı
- 15:43 Neymar'dan emeklilik açıklaması!
- 15:24 Oliver Kahn: "Leroy Sane ile sorun yaşadık"
- 15:20 Coulthard'dan şok sözler; "Hamilton eskisi gibi hızlı değil!"
- 14:49 21 yaş altı milli okçulardan Avrupa'da 5 madalya
- 14:47 Galatasaray taraftarlarından Osimhen için hazırlık!
- 14:45 Fabio Capello'dan Juventus - Galatasaray için çarpıcı iddia!
- 14:42 Türkiye, FIBA Avrupa Elemeleri güç sıralamasında zirvede
- 14:34 MotoGP'de yenilik; 2027 sezonu için Adelaide cadde pisti!
- 14:25 Napoli'den Osimhen'e cevap
- 14:07 Galatasaray Gain'den kritik galibiyet! Fark 4'e indi
- 13:39 Fenerbahçe'den Skriniar için sakatlık açıklaması!
- 13:38 LaMelo, geçirdiği kaza üzerine: "Hayattayım ve şükrediyorum"
- 13:37 Curry: "Batı'nın zirvesindeki herkes için zorlu rakibiz"
- 13:36 Chris Paul, basketbolu bırakmaya karar verdiği anı açıkladı
- 13:36 Ola Aina'dan Fenerbahçe'yi kızdıracak sözler
- 13:36 Curry'nin MR sonuçları temiz, en az 5 maç daha yok
- 13:34 EuroLeague eski CEO'su, NBA projesine güvenmiyor
- 13:32 Avrupa'da futbol yayıncılığında devrim planı
- 13:31 SGA en az 1 hafta, Williams ise en az 2 hafta yok
- 13:30 Sivasspor beraberliğe "abone" oldu
Dortmund eski aşkını radarına aldı: Jadon Sancho
Marsilya'da işler yolunda değil!
Igor Tudor'dan Kuzey Londra derbisi için flaş mesaj!
Şok iddia! Arsenal - Rafael Leao
Arteta: ''Tam olarak istediğimiz yerdeyiz''
Scott McTominay: "Futbol fazla yumuşaklaştı"
Luciano Spalletti: "İstanbul'da yaşadığımız acıyı yay gibi kullanmalıyız"
Vincent Kompany: "Mourinho kabul edilemez bir hata yaptı"
Guardiola'dan şampiyonluk yarışı için yanıt!
İngiltere'de manşetlerde tek isim var: Vitor Perei
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|22
|17
|4
|1
|55
|15
|55
|2
|Fenerbahçe
|22
|15
|7
|0
|51
|20
|52
|3
|Trabzonspor
|22
|13
|6
|3
|43
|26
|45
|4
|Göztepe
|22
|11
|8
|3
|27
|12
|41
|5
|Beşiktaş
|22
|11
|7
|4
|40
|29
|40
|6
|Başakşehir
|22
|9
|6
|7
|38
|25
|33
|7
|Samsunspor
|22
|7
|9
|6
|25
|27
|30
|8
|Kocaelispor
|23
|8
|6
|9
|21
|24
|30
|9
|Gaziantep FK
|22
|7
|7
|8
|29
|38
|28
|10
|Alanyaspor
|22
|5
|11
|6
|24
|25
|26
|11
|Rizespor
|23
|5
|9
|9
|28
|35
|24
|12
|Antalyaspor
|22
|6
|5
|11
|22
|35
|23
|13
|Gençlerbirliği
|22
|6
|5
|11
|28
|33
|23
|14
|Konyaspor
|22
|4
|8
|10
|25
|35
|20
|15
|Kasımpaşa
|22
|4
|7
|11
|19
|31
|19
|16
|Eyüpspor
|22
|4
|6
|12
|18
|35
|18
|17
|Kayserispor
|22
|2
|10
|10
|17
|43
|16
|18
|Karagümrük
|22
|3
|3
|16
|20
|42
|12