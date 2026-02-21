20 Şubat
TBF'den Beşiktaş GAİN'in maç saati talebine ret!

Beşiktaş GAİN, 22 Şubat Pazar günü Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Beko ile oynayacakları karşılaşmanın saatinin değiştirilmesi için talepte bulunduklarını ancak bu isteğin kabul edilmediğini açıkladı.

Beşiktaş Kulübü, siyah-beyazlı erkek basketbol takımının Ziraat Bankası Erkekler Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Beko ile yapacağı final maçının saatinin değişmesi yönündeki talebin Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından kabul edilmediğini duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Beşiktaş GAİN'in Fenerbahçe Beko ile karşılaşacağı Türkiye Kupası final maçının 22 Şubat Pazar günü saat 20.00'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacağı hatırlatılarak, "Kulübümüz tarafından maç saatine ilişkin değişiklik talebinde bulunulmuş ancak söz konusu talep, Türkiye Basketbol Federasyonu yetkilileri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda olumsuz sonuçlanmıştır." denildi.

AYNI SAATTE GÖZTEPE İLE KARŞILAŞACAK

Bu arada Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında aynı gün ve saatte Tüpraş Stadı'nda Göztepe'yi konuk edecek.

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.