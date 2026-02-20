20 Şubat
Rizespor-Kocaelispor
0-011'
20 Şubat
Mainz 05-Hamburger SV
22:30
20 Şubat
Athletic Bilbao-Elche
23:00
20 Şubat
Sassuolo-Verona
22:45
20 Şubat
Brest-Marsilya
22:45
20 Şubat
Fortuna Sittard-Excelsior
22:00
20 Şubat
Bochum-Nürnberg
20:30
20 Şubat
Greuther Fürth-Arminia Bielefeld
20:30

Islam Makhachev: ''UFC bizimle ilgilenmiyor''

Islam Makhachev, UFC'nin artık Dağıstanlı dövüşçülerle ilgilenmediğini, daha çok sokak dövüşü tarzında bir stil istediklerini söyledi.

20 Şubat 2026 19:41
Fotoğraf: X.com
Islam Makhachev: ''UFC bizimle ilgilenmiyor''
Dağıstan boksunun en büyük dövüşcülerinden UFC velter sıklet şampiyonu Islam Makhachev, UFC hakkında açıklamalarda bulundu.

''UFC için ilgi çekici değil''

UFC velter sıklet şampiyonu Islam Makhachev, "Takımdakilere gidip mücadele etmeleri gerektiğini söyledim. Sadece gelip herkesi domine eden, İngilizce konuşmayan, maçı satmayan ya da hiç promosyon yapmayan o Dağıstanlı dövüşçü tipi… UFC için artık ilgi çekici değil diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
