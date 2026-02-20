Islam Makhachev: ''UFC bizimle ilgilenmiyor''

Dağıstan boksunun en büyük dövüşcülerinden UFC velter sıklet şampiyonu Islam Makhachev, UFC hakkında açıklamalarda bulundu.
''UFC için ilgi çekici değil''
UFC velter sıklet şampiyonu Islam Makhachev, "Takımdakilere gidip mücadele etmeleri gerektiğini söyledim. Sadece gelip herkesi domine eden, İngilizce konuşmayan, maçı satmayan ya da hiç promosyon yapmayan o Dağıstanlı dövüşçü tipi… UFC için artık ilgi çekici değil diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
