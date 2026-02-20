Luciano Spalletti: 'İstanbul'da yaşadığımız acıyı yay gibi kullanmalıyız'

Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Como maçı öncesi basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.



Galatasaray yenilgisi sonrası takımın mental durumuna ve kadro tercihine değinen deneyimli çalıştırıcı, savunmadaki eksikleri doğruladı.





"YAŞADIĞIMIZ ACIYI BİR YAY GİBİ KULLANMALIYIZ"



Galatasaray yenilgisine atıfta bulunarak, yaşanan hayal kırıklığının takımı ileriye taşıması gerektiğini söyleyen Spalletti, "Como'ya karşı analizleri doğru ve objektif şekilde yapmalıyız. Daha önce de söylediğimiz gibi, Galatasaray maçındaki acıyı bir yay gibi kullanmalıyız. Sizi gerip bir sonraki maça doğru fırlatan bir güç gibi. Bu yaşadığımız hayal kırıklığından nasıl bir tepki çıkarabileceğimize bakacağız." ifadelerini kullandı.









