20 Şubat
Rizespor-Kocaelispor
0-012'
20 Şubat
Mainz 05-Hamburger SV
22:30
20 Şubat
Athletic Bilbao-Elche
23:00
20 Şubat
Sassuolo-Verona
22:45
20 Şubat
Brest-Marsilya
22:45
20 Şubat
Fortuna Sittard-Excelsior
22:00
20 Şubat
Bochum-Nürnberg
20:30
20 Şubat
Greuther Fürth-Arminia Bielefeld
20:30

Luciano Spalletti: "İstanbul'da yaşadığımız acıyı yay gibi kullanmalıyız"

Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Galatasaray yenilgisi sonrası "Yaşadığımız acıyı bir yay gibi kullanmalıyız" diyerek Como maçı öncesi takımdan güçlü bir reaksiyon beklediğini söyledi.

calendar 20 Şubat 2026 18:33
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Luciano Spalletti: 'İstanbul'da yaşadığımız acıyı yay gibi kullanmalıyız'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Como maçı öncesi basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Galatasaray yenilgisi sonrası takımın mental durumuna ve kadro tercihine değinen deneyimli çalıştırıcı, savunmadaki eksikleri doğruladı. 

"YAŞADIĞIMIZ ACIYI BİR YAY GİBİ KULLANMALIYIZ"

Galatasaray yenilgisine atıfta bulunarak, yaşanan hayal kırıklığının takımı ileriye taşıması gerektiğini söyleyen Spalletti, "Como'ya karşı analizleri doğru ve objektif şekilde yapmalıyız. Daha önce de söylediğimiz gibi, Galatasaray maçındaki acıyı bir yay gibi kullanmalıyız. Sizi gerip bir sonraki maça doğru fırlatan bir güç gibi. Bu yaşadığımız hayal kırıklığından nasıl bir tepki çıkarabileceğimize bakacağız." ifadelerini kullandı.

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.