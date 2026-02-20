20 Şubat
Coulthard'dan şok sözler; "Hamilton eskisi gibi hızlı değil!"

Eski Formula 1 pilotu ve yorumcusu David Coulthard, 7 kez Dünya Şampiyonu Lewis Hamilton'un eski hızından uzak olduğunu belirtti.

calendar 20 Şubat 2026 15:20
Haber: Motorsport Türkiye, Fotoğraf: X.com
Coulthard'dan şok sözler; 'Hamilton eskisi gibi hızlı değil!'
1994-2008 yılları arasında F1'de yarışan ve bu sürçete 13 yarış galibiyeti, 12 pole pozisyonu ve 62 podyum elde eden eski Britanyalı pilot David Coulthard Lewis Hamilton'ın takım arkadaşına karşı "hız kaybettiğini" ifade etti.

Lewis Hamilton kariyeri boyunca takım arkadaşlarının büyük çoğunluğunu, özellikle de turbo-hibrit döneminde Mercedes AMG Petronas F1 Team ile yarışırken, net şekilde geride bırakmıştı.

Ancak yer etkili dönemde hem George Russell hem de Charles Leclerc karşısında takım içi mücadelelerde üstün gelmekte zorlandı.

Özellikle geçen sezon Scuderia Ferrari'de Leclerc'in hem sıralama turlarında hem yarış temposunda Hamilton'dan çoğunlukla daha hızlı olması dikkat çekti. Bu durum, Britanyalı pilotun McLaren ve Mercedes yıllarında oldukça nadir görülüyordu.

COULTHARD: "LEWİS ARTIK ÜSTÜNLÜK KURAMIYOR"

Up To Speed Podcast'te konuşan David Coulthard, kendi kariyerinden örnek vererek, "Kronometre artık benimle konuşmamaya başladığında, istediğim tur zamanları gelmediğinde anladım. O keskinliği kaybediyorsunuz. Büyük bir futbol takipçisi değilim ama futbol terimleriyle söylemek gerekirse, sanki bir adım hız kaybetmek gibi. Topa yetişemiyorsunuz. Lewis'in geçmişte takım arkadaşlarına karşı sahip olduğu o yarım ondalık avantajı kaybetmiş olup olmadığını merak ediyorum. Çünkü son 3 yılda, önceki 15 yılda yaptığı gibi takım arkadaşları üzerinde bir üstünlük kuramadı." dedi.

7 kez Dünya Şampiyonu Britanyalı pilot, en son 2021 sezonunda takım arkadaşı Valterri Bottas'tan daha fazla puan toplayabilmişti.

