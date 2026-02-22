Sergen Yalçın'dan sürpriz sol kanat kararı!

Beşiktaş 'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın Göztepe'ye karşı sürpriz bir tercih yapması bekleniyor.

Siyah-beyazlılarda El Bilal Toure, Başakşehir maçında sakatlanarak oyuna devam edememiş, yapılan kontrollerinde de en az 4 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtilmişti.

Toure'nin yokluğunda gözler sol kanat tercihine çevrilmişti. Milot Rashica, Cengiz Ünder ve Jota Silva forma bekleyen isimler olsa da beklenmedik bir tercih söz konusu. Yalçın, Göztepe sınavı öncesi çalışmalarda Junior Olaitan'ı bu bölgede tercih etti.

Ara transfer döneminde orta sahaya takviye olarak İzmir ekibinden 6 milyon Euro'ya transfer edilen Olaitan'ın, eski takımına karşı bugün sol kanatta görev alabileceği aktarıldı.