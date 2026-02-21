21 Şubat
Konyaspor-Galatasaray
2-0
21 Şubat
Eyüpspor-Gençlerbirliği
1-0
21 Şubat
M.City-Newcastle
23:00
21 Şubat
Toulouse-Paris FC
0-180'
21 Şubat
Lens-AS Monaco
2-3
21 Şubat
Cagliari-Lazio
22:45
21 Şubat
Lecce-Inter
0-2
21 Şubat
Juventus-Como
0-2
21 Şubat
Atletico Madrid-Espanyol
23:00
21 Şubat
Osasuna-Real Madrid
2-1
21 Şubat
Real Betis-Rayo Vallecano
1-1
21 Şubat
Real Sociedad-Real Oviedo
3-3
21 Şubat
Chelsea-Burnley
1-1
21 Şubat
West Ham United-Bournemouth
0-0
21 Şubat
Alanyaspor-Başakşehir
1-2
21 Şubat
Brentford-Brighton
0-2
21 Şubat
Aston Villa-Leeds United
1-1
21 Şubat
RB Leipzig-B. Dortmund
2-2
21 Şubat
Wolfsburg-Augsburg
2-3
21 Şubat
Union Berlin-Leverkusen
1-0
21 Şubat
FC Köln-Hoffenheim
2-2
21 Şubat
Bayern Munih-E. Frankfurt
3-2
21 Şubat
Boluspor-İstanbulspor
0-1
21 Şubat
Iğdır FK-Esenler Erokspor
0-3
21 Şubat
PSG-Metz
23:05

Deniz Türüç: "Galatasaray'ı zor durumda bıraktık"

Konyasporlu Deniz Türüç, Galatasaray maçı sonrası görüşlerini dile getirdi.

calendar 21 Şubat 2026 22:33 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2026 22:42
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Deniz Türüç: 'Galatasaray'ı zor durumda bıraktık'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Konyasporlu Deniz Türüç, Galatasaray maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Galibiyeti değerlendiren Deniz Türüç "Bizim adımıza çok güzel oldu. Böyle güzel taraftar ve dolu stat önünde iyi bir galibiyet oldu. Bu galibiyete ihtiyacımız vardı. Galatasaray'a topu verdik ama baskı ile birlikte onları geri ittik. Uzun ve hatalı toplara, zor duruma bıraktık. İlk yarı atamadık ama bizim takımda kaliteli ayaklar var, bunu bildiğimiz için inanmayı bırakmadık. Dolayasıyla kazandık." dedi.

Taraftarlara mesaj gönderen Deniz Türüç "Konya halkına şunu söylemek istiyorum, bu stat böyle dolduğu zaman enerjimiz artıyor. Hayırlı olsun, bunun devamı gelecek. Başakşehir maçında da kazanmak için sahada olacağız." ifadelerini kullandı.

İlhan Palut ile iyi bir iletişimi olduğunun hatırlatılması üzerine Deniz Türüç "33 yaşındayım güzel ve kötü tarafları var. İlhan Palut ile çok iyi ilişkimiz var. Konya'da büyük başarı elde etmiş, efsanemiz olarak hatırlıyoruz ve değerlendiriyoruz." açıklamasını yaptı.

Deniz Türüç ayrıca "Her maç iyi oynayamayabilirsiniz ama kötü mücadele edemezsiniz. 11 final maçımız kaldı." dedi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.