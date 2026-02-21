21 Şubat
Konyaspor-Galatasaray
20:00
21 Şubat
Eyüpspor-Gençlerbirliği
1-0
21 Şubat
M.City-Newcastle
23:00
21 Şubat
Toulouse-Paris FC
21:00
21 Şubat
Lens-AS Monaco
19:00
21 Şubat
Cagliari-Lazio
22:45
21 Şubat
Lecce-Inter
20:00
21 Şubat
Juventus-Como
0-145'
21 Şubat
Atletico Madrid-Espanyol
23:00
21 Şubat
Osasuna-Real Madrid
20:30
21 Şubat
Real Betis-Rayo Vallecano
18:15
21 Şubat
Real Sociedad-Real Oviedo
2-287'
21 Şubat
Chelsea-Burnley
18:00
21 Şubat
West Ham United-Bournemouth
20:30
21 Şubat
Alanyaspor-Başakşehir
1-285'
21 Şubat
Brentford-Brighton
18:00
21 Şubat
Aston Villa-Leeds United
18:00
21 Şubat
RB Leipzig-B. Dortmund
20:30
21 Şubat
Wolfsburg-Augsburg
0-016'
21 Şubat
Union Berlin-Leverkusen
0-016'
21 Şubat
FC Köln-Hoffenheim
1-017'
21 Şubat
Bayern Munih-E. Frankfurt
0-015'
21 Şubat
Boluspor-İstanbulspor
0-188'
21 Şubat
Iğdır FK-Esenler Erokspor
0-3
21 Şubat
PSG-Metz
23:05

Hull City'den ligde kan kaybı!

İngiltere Championship'te bu sezon play-off mücadelesi veren Hull City, son 3 maçında galibiyet alamadı.

calendar 21 Şubat 2026 17:29
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Hull City'den ligde kan kaybı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



İngiltere Championship'te bu sezon play-off mücadelesi veren Hull City, ligde son haftalarda istediği sonuçları alamıyor.

Ligde son olarak sahasında Queens Park Rangers'a 3-1 kaybeden Hull City, Championship'te oynadığı son 3 maçta galibiyet alamadı.

Sergej Jakirovic'in ekibi Hull City, ligdeki son 3 maçında 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak 3 puandan uzak kaldı.

TOPLAM 4 MAÇ

Bu süreçte FA Cup'ta Chelsea'ye de kaybeden Hull City, toplamda 4 maçtır galibiyet alamıyor.

PUANI, GELECEK HAFTA MAÇI

Championship'te şu ana kadar 32 maç oynayan Hull City, bu maçlarda 54 puan topladı.

Ligde son olarak sahasında Queens Park Rangers'a kaybeden Hull City, gelecek hafta sahasında bu kez Derby County'yi ağırlayacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
13 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
14 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
15 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
16 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.