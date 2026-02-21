Brezilya 2. Lig temsilcisi Athletic Club, teknik direktörlük görevine Alex de Souza'nın getirildiğini açıkladı.
Coritiba, Palmeiras, Cruzeiro ve Fenerbahçe formalarıyla efsaneleşen Alex, görevden alınan Rui Duarte'nin yerine takımın başına geçti.
TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ
Athletic, Alex'in teknik adamlık kariyerindeki beşinci adresi oldu. Daha önce Sao Paulo U20, Avai, Antalyaspor ve Operário-PR'yi çalıştıran Brezilyalı teknik adam, Operário'dan ocak ayında ayrılmıştı.
Operario'da yedi ay görev yapan Alex, 30 maçta 8 galibiyet, 11 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı.
Alex de Souza, imzayı attı!
Alex de Souza, Brezilya Serie B ekiplerinden Athletic Club'ın yeni teknik direktörü oldu.
Coritiba, Palmeiras, Cruzeiro ve Fenerbahçe formalarıyla efsaneleşen Alex, görevden alınan Rui Duarte'nin yerine takımın başına geçti.
