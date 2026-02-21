20 Şubat
Rizespor-Kocaelispor
2-0
20 Şubat
Mainz 05-Hamburger SV
1-1
20 Şubat
Athletic Bilbao-Elche
2-1
20 Şubat
Sassuolo-Verona
3-0
20 Şubat
Brest-Marsilya
2-0
20 Şubat
Fortuna Sittard-Excelsior
2-1
20 Şubat
Bochum-Nürnberg
1-1
20 Şubat
Greuther Fürth-Arminia Bielefeld
2-1

Athletic Bilbao, Guruzeta'nın golleriyle üç puanı aldı!

İspanya La Liga'nın 25. hafta maçında Athletic Bilbao, sahasında Elche'yi 2-1 mağlup etti.

calendar 21 Şubat 2026 01:01
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Athletic Bilbao, Guruzeta'nın golleriyle üç puanı aldı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



İspanya La Liga'nın 25. hafta maçında Athletic Bilbao, Elche'yi konuk etti.

San Mames Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Athletic Bilbao, 2-1'lik skorla kazandı.

Athletic Bilbao'ya galibiyeti getiren golleri 64 ve 89. dakikada penaltıdan Gorka Guruzeta kaydetti.

Elche'nin tek golünü ise dakika 69'da penaltıdan Andre Silva attı.

Eder Sarabia'nın ekibi Elche'nin ligde galibiyet hasreti 8 maça çıktı.

Bu sonucun ardından Athletic Bilbao, puanını 34 yaptı. Elche, 25 puanda kaldı.

İspanya La Liga'nın bir sonraki maçında Athletic Bilbao, Rayo Vallecano deplasmanına gidecek. Elche, Espanyol'u konuk edecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
13 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.