Son MVP anketinde zirve SGA'in, Jokic takipte, Wemby yükselişte

ESPN'den Tim Bontemps'un gerçekleştirdiği son NBA MVP "straw poll" (gayriresmi medya oylaması) sonuçlarına göre Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokic'in önünde liderliğini sürdürüyor.

calendar 20 Şubat 2026 17:44
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
ESPN'den Tim Bontemps'un gerçekleştirdiği son NBA MVP "straw poll" (gayriresmi medya oylaması) sonuçlarına göre Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokic'in önünde liderliğini sürdürüyor.

Toplam 78 birincilik oyu alan Gilgeous-Alexander, 18 birincilik oyu alan Jokic'i geride bırakarak zirvede yer aldı. SGA böylece Bontemps'un düzenlediği bu ankette üst üste dördüncü kez lider oldu. Bu durum, söz konusu anketin tarihindeki bir ilk olarak kayıtlara geçti.

Nikola Jokic ikinci sırada yer alsa da Bontemps, SGA ödülü kazanamazsa en güçlü adayın Victor Wembanyama olabileceğini belirtti. Fransız yıldızın sezon başındaki sakatlıktan güçlü bir dönüş yapması ve San Antonio Spurs'ün Oklahoma City Thunder'ı geçerek Batı'da birinci sıraya yükselme ihtimali, Wembanyama'nın şansını artıran faktörler arasında gösteriliyor.

Gilgeous-Alexander, Jokic, Cade Cunningham ve Victor Wembanyama, en az bir adet birincilik oyu alan tek oyuncular oldu.

SGA ayrıca tüm oy pusulalarında yer alan tek isim olurken, Jokic iki pusulada liste dışı kaldı.

MVP Straw Poll Sonuçları:

Shai Gilgeous-Alexander – 930 puan

Nikola Jokic – 720 puan

Cade Cunningham – 382 puan

Victor Wembanyama – 242 puan

Luka Doncic – 177 puan

Jaylen Brown – 87 puan

Donovan Mitchell – 27 puan

Kawhi Leonard – 20 puan

Jalen Brunson – 17 puan

Tyrese Maxey – 10 puan

Anthony Edwards – 8 puan

Gilgeous-Alexander'ın sezon boyunca sergilediği istikrarlı performans ve Thunder'ın üst sıralardaki konumu, onu MVP yarışında bir adım öne çıkarıyor.

