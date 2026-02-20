Ola Aina'dan Fenerbahçe'yi kızdıracak sözler

Nottingham Forest forması giyen Ola Aina, Fenerbahçe ile deplasmanda oynadıkları ve 3-0 kazandıkları maçın ardından dikkat çeken sözler kullandı.
Sosyal medyadan bir canlı yayın açan Aina, "İstanbul'a geldik, bize 'cehenneme hoş geldiniz' dediler. 'Ben de burası aslında cennet gibi geldi' dedim." dedi.
Aina'nın bu sözleri, sosyal medyada Türk futbolseverler arasında gündem yarattı.
29 yaşındaki futbolcu, bu sezon Nottingham Forest'ta 15 maçta süre buldu.
Nottingham Forest'lı Ola Aina: "İstanbul'a geldik, bize 'cehenneme hoş geldiniz' dediler. 'Ben de burası aslında cennet gibi geldi' dedim."pic.twitter.com/TwxzFnVGJe
