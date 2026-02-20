20 Şubat
Rizespor-Kocaelispor
20:00
20 Şubat
Mainz 05-Hamburger SV
22:30
20 Şubat
Athletic Bilbao-Elche
23:00
20 Şubat
Sassuolo-Verona
22:45
20 Şubat
Brest-Marsilya
22:45
20 Şubat
Fortuna Sittard-Excelsior
22:00
20 Şubat
Bochum-Nürnberg
20:30
20 Şubat
Greuther Fürth-Arminia Bielefeld
20:30

Yunan taraftarların açtığı ırkçı pankarta 4 bin euro ceza!

Basketbol BKT Avrupa Kupası'ndaki Panionios-Beşiktaş GAİN maçında Yunan taraftarların açtığı küfür ve hakaret içerikli ırkçı pankartı, Basketbol Avrupa Ligi yönetimi ufak miktarlı para cezasıyla geçiştirdi.

calendar 20 Şubat 2026 12:57 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2026 13:06
Haber: AA
Yunan taraftarların açtığı ırkçı pankarta 4 bin euro ceza!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Basketbol BKT Avrupa Kupası'ndaki Panionios-Beşiktaş GAİN maçında Yunan taraftarların açtığı küfür ve hakaret içerikli ırkçı pankartı, Basketbol Avrupa Ligi yönetimi ufak miktarlı para cezasıyla geçiştirdi.

EuroLeague (Avrupa Ligi), grup etabının 18. ve son haftasında oynanan maçta "Yunan taraftarların gerçekleştirdiği saldırgan davranışlar" nedeniyle Panionios'a 4 bin avro para cezası vermekle yetindi.

Beşiktaş GAİN'in Yunanistan'ın Panionios takımına konuk olduğu maçta Yunan taraftarlar; Beşiktaş ve Türk polisine yönelik Türkçe küfür ve hakaret içeren ırkçı bir pankart açmıştı.

Skandal pankart, başta Beşiktaş Kulübü olmak üzere spor kamuoyunda büyük tepkiyle karşılanmıştı.

BKT Avrupa Kupası B Grubu 18. ve son haftasında Beşiktaş GAİN, konuk olduğu Panionios'u 40 sayı farkla 114-74 yenmişti.


- Panathinakos'a da para cezası

Basketbol Avrupa Ligi (EuroLeague), ligin 28. haftasında Fenerbahçe Beko maçında çıkan olaylar nedeniyle Yunan ekibi Panathinaikos AKTOR'a para cezası verdi.

Organizasyondan yapılan açıklamada, Panathinaikos'un, Fenerbahçe Beko maçında "lazer işaretleyici kullanımı, taraftarlarının saldırgan davranışları, cisim fırlatılması ve yetersiz güvenlik önlemleri" nedeniyle 22 bin avro para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Panathinaikos'un Fransız oyuncusu Mathias Lessort'a Fenerbahçe maçının bitimiyle beraber çıkan kavgadaki davranışları nedeniyle 1 maç men ve 8 bin avro para cezası verildiği ifade edildi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.