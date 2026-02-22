Cristiano Ronaldo 1000. gole yaklaşıyor: Kaldı 36

Suudi Arabistan Ligi'nin 22. haftasında Al Nassr ile Al Hazm kozlarını paylaştı.Al Awwal Park'ta oynanan karşılaşmada Al Nassr sahasında konuk ettiği Al Hazm'ı 4-0'lık skorla yenerek ligde üst üste 8. galibiyetini elde etti.Al Nassr'a galibiyeti golleri 13 ile 79. dakikalarda30. dakikadave 77. dakikadaattı.Mücadelede 2 kez gol sevinci yaşayan Cristiano Ronaldo, kariyerindeki toplam gol sayısını 964'e yükseltti.Gol sayısını 964 yapan Portekizli efsanevi isim, 1000 gol hedefine bir adım daha yaklaşmış oldu.Öte yandan Ronaldo, kariyerindeki 964. golü attığı maçta 30 yaşına bastığından bu yana 500. golünü de kaydetmiş oldu.Lider Al Hilal'in puan kaybettiği haftada kendisine gelen fırsatı iyi değerlendiren Al Nassr puanını 55 yaptı ve Al Hilal'i geçerek ligde liderliğe yükseldi.Al Hazem ise 24 puanda kaldı ve 12. sırada konumlandı.Ligde bir sonraki hafta Al Nassr, deplasmanda Najma ile karşılaşacak. Al Hazem ise Al Ittihad'ı ağırlayacak.