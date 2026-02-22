21 Şubat
Konyaspor-Galatasaray
2-0
21 Şubat
Eyüpspor-Gençlerbirliği
1-0
21 Şubat
M.City-Newcastle
2-1
21 Şubat
Toulouse-Paris FC
1-1
21 Şubat
Lens-AS Monaco
2-3
21 Şubat
Cagliari-Lazio
0-0
21 Şubat
Lecce-Inter
0-2
21 Şubat
Juventus-Como
0-2
21 Şubat
Atletico Madrid-Espanyol
4-2
21 Şubat
Osasuna-Real Madrid
2-1
21 Şubat
Real Betis-Rayo Vallecano
1-1
21 Şubat
Real Sociedad-Real Oviedo
3-3
21 Şubat
Chelsea-Burnley
1-1
21 Şubat
West Ham United-Bournemouth
0-0
21 Şubat
Alanyaspor-Başakşehir
1-2
21 Şubat
Brentford-Brighton
0-2
21 Şubat
Aston Villa-Leeds United
1-1
21 Şubat
RB Leipzig-B. Dortmund
2-2
21 Şubat
Wolfsburg-Augsburg
2-3
21 Şubat
Union Berlin-Leverkusen
1-0
21 Şubat
FC Köln-Hoffenheim
2-2
21 Şubat
Bayern Munih-E. Frankfurt
3-2
21 Şubat
Boluspor-İstanbulspor
0-1
21 Şubat
Iğdır FK-Esenler Erokspor
0-3
21 Şubat
PSG-Metz
3-0

Cristiano Ronaldo 1000. gole yaklaşıyor: Kaldı 36

Suudi Arabistan Ligi'nin 22. haftasında Al Nassr evinde Al Hazm'ı 4-0 yenerek üst üste 8. galibiyetini aldı. Öte yandan Cristiano Ronaldo, kariyerinin 964. golünü attı.

22 Şubat 2026 00:59
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Cristiano Ronaldo 1000. gole yaklaşıyor: Kaldı 36






Suudi Arabistan Ligi'nin 22. haftasında Al Nassr ile Al Hazm kozlarını paylaştı.

Al Awwal Park'ta oynanan karşılaşmada Al Nassr sahasında konuk ettiği Al Hazm'ı 4-0'lık skorla yenerek ligde üst üste 8. galibiyetini elde etti.

Al Nassr'a galibiyeti golleri 13 ile 79. dakikalarda Cristiano Ronaldo, 30. dakikada Kingsley Coman ve 77. dakikada Angelo Borges attı.

RONALDO 964. GOLÜNÜ ATTI

Mücadelede 2 kez gol sevinci yaşayan Cristiano Ronaldo, kariyerindeki toplam gol sayısını 964'e yükseltti.

Gol sayısını 964 yapan Portekizli efsanevi isim, 1000 gol hedefine bir adım daha yaklaşmış oldu.

RONALDO'DAN YENİ REKOR

Öte yandan Ronaldo, kariyerindeki 964. golü attığı maçta 30 yaşına bastığından bu yana 500. golünü de kaydetmiş oldu.

Lider Al Hilal'in puan kaybettiği haftada kendisine gelen fırsatı iyi değerlendiren Al Nassr puanını 55 yaptı ve Al Hilal'i geçerek ligde liderliğe yükseldi.

Al Hazem ise 24 puanda kaldı ve 12. sırada konumlandı.

Ligde bir sonraki hafta Al Nassr, deplasmanda Najma ile karşılaşacak. Al Hazem ise Al Ittihad'ı ağırlayacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
