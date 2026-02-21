21 Şubat
Konyaspor-Galatasaray
0-045'
21 Şubat
Eyüpspor-Gençlerbirliği
1-0
21 Şubat
M.City-Newcastle
23:00
21 Şubat
Toulouse-Paris FC
0-06'
21 Şubat
Lens-AS Monaco
2-3
21 Şubat
Cagliari-Lazio
22:45
21 Şubat
Lecce-Inter
0-047'
21 Şubat
Juventus-Como
0-2
21 Şubat
Atletico Madrid-Espanyol
23:00
21 Şubat
Osasuna-Real Madrid
0-035'
21 Şubat
Real Betis-Rayo Vallecano
1-1
21 Şubat
Real Sociedad-Real Oviedo
3-3
21 Şubat
Chelsea-Burnley
1-1
21 Şubat
West Ham United-Bournemouth
0-036'
21 Şubat
Alanyaspor-Başakşehir
1-2
21 Şubat
Brentford-Brighton
0-2
21 Şubat
Aston Villa-Leeds United
1-1
21 Şubat
RB Leipzig-B. Dortmund
1-037'
21 Şubat
Wolfsburg-Augsburg
2-3
21 Şubat
Union Berlin-Leverkusen
1-0
21 Şubat
FC Köln-Hoffenheim
2-2
21 Şubat
Bayern Munih-E. Frankfurt
3-2
21 Şubat
Boluspor-İstanbulspor
0-1
21 Şubat
Iğdır FK-Esenler Erokspor
0-3
21 Şubat
PSG-Metz
23:05

Tammy Abraham attı, Aston Villa 1 puanı kurtardı

İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Aston Villa, konuk ettiği Leeds United ile 1-1 berabere kaldı. Aston Villa'da Tammy Abraham, Premier Lig'deki ilk golünü attı.

calendar 21 Şubat 2026 20:06 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2026 20:14
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Tammy Abraham attı, Aston Villa 1 puanı kurtardı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Aston Villa, Leeds United'ı konuk etti. 

Villa Park'ta oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Leeds United'ın golünü, 31. dakikada Anton Stach kaydetti. İlk yarı, deplasman ekibinin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. 
Devre arasında Beşiktaş'tan Aston Villa'ya transfer olan Tammy Abraham, 75'nci dakikada oyuna dahil oldu. Yıldız oyuncu maçın 88'nci dakikasında takımının eşitlik golünü attı. . Bu golle birlikte Abraham, Premier Lig'deki ilk golünü attı. 

Mücadelede başka gol olmayınca taraflar puanları paylaştı.

Bu sonuçla birlikte Aston Villa 51, Leeds United ise 31 puana ulaştı. 

Ligde bir sonraki hafta Aston Villa, deplasmanda Wolverhampton ile karşılaşacak. Leeds United ise Manchester City'yi konuk edecek.


SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 5 1 55 15 56
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
13 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
14 Konyaspor 23 4 9 10 25 35 21
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.